График работы "Ораниенбаума" - историческое сокровище Санкт-Петербурга: важное уточнение для туристов

Какой график работы у парка "Ораниенбаум"

Одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга является "Ораниенбаум". Он представляет собой дворцово-парковый ансамбль, центром которого считается Большой дворец. Строительство этого места пришлось на 1771 год, при этом указ об этом лично отдал князь Александр Меншиков.

Информация о достопримечательности

Площадь парка составляет 162 га, при этом территория поделена на несколько частей. Парк разделен на Верхний и Нижний сад. На территории Верхнего сада можно увидеть множество искусственных водоемов и аллей. В Нижнем саду расположены фонтаны, скульптуры, которые символизируют времена года и стихии.

График работы "Ораниенбаума"

В зимнее время (с октября по апрель) вход на территорию парка является бесплатным, он осуществляется до 18:45.

Время работы : 9:00-19:00.

Выходной: понедельник.

В летнее время график не меняется, однако даже в этот период появляется возможность сэкономить. Для этого необходимо посетить парк до 10:00 или после 18:00. В эти часы платить ничего не нужно.

Цены на летний период:

Стандартный билет – 900 рублей;

Льготный – 450 рублей;

Дети 7-14 лет – 50 рублей;

Учащиеся от 14 до 18 лет – 200 рублей.

