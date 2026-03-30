График работы "Ораниенбаума" - историческое сокровище Санкт-Петербурга: важное уточнение для туристов

Опубликовано: 30 марта 2026 10:31
График работы "Ораниенбаума" - историческое сокровище Санкт-Петербурга: важное уточнение для туристов
График работы "Ораниенбаума" - историческое сокровище Санкт-Петербурга: важное уточнение для туристов
Какой график работы у парка "Ораниенбаум"

Одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга является "Ораниенбаум". Он представляет собой дворцово-парковый ансамбль, центром которого считается Большой дворец. Строительство этого места пришлось на 1771 год, при этом указ об этом лично отдал князь Александр Меншиков.

Информация о достопримечательности

Площадь парка составляет 162 га, при этом территория поделена на несколько частей. Парк разделен на Верхний и Нижний сад. На территории Верхнего сада можно увидеть множество искусственных водоемов и аллей. В Нижнем саду расположены фонтаны, скульптуры, которые символизируют времена года и стихии.

График работы "Ораниенбаума"

В зимнее время (с октября по апрель) вход на территорию парка является бесплатным, он осуществляется до 18:45.

  • Время работы: 9:00-19:00.
  • Выходной: понедельник.

В летнее время график не меняется, однако даже в этот период появляется возможность сэкономить. Для этого необходимо посетить парк до 10:00 или после 18:00. В эти часы платить ничего не нужно.

Цены на летний период:

  • Стандартный билет – 900 рублей;
  • Льготный – 450 рублей;
  • Дети 7-14 лет – 50 рублей;
  • Учащиеся от 14 до 18 лет – 200 рублей.

Ранее портал «Городовой» рассказал, в каком стиле был построен Исаакиевский собор.

Автор:
Полина Аксенова
