Жемчужина архитектуры Санкт-Петербурга: в каком стиле был построен Исаакиевский собор - важно знать

Опубликовано: 26 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Какой стиль использовался при строительстве Исаакиевского собора

Одной из самых узнаваемых достопримечательностей Санкт-Петербурга является Исаакиевский собор. Это сооружение знают даже те люди, которые никогда не были в Северной столице. Собор является архитектурным памятником XIX века.

Чем уникален Исаакиевский собор

Сооружение имеет уникальный купол, который был построен из железа, меди и чугуна. Такая конструкция является особенно крепкой, при этом она была использована одной из первых в мире. Высота собора – 101,5 м. Одним из украшений здания являются 72 колонны из монолитного гранита. Их применение стало уникальной практикой для строительства той эпохи.

В каком стиле построен собор

«Период начала проектирования собора совпало с расцветом русского классицизма, для которого были характерны монументальность, величие, строгость пропорций, связь с окружающей застройкой. Архитекторы зачастую обращались к традициям античности, использовали мотивы Древних Греции и Рима, итальянского Возрождения», - сообщает cathedral.ru.

Также в архитектуре собора прослеживается стиль неоклассицизма с элементами эклектики. Для этого направления характеры богатые материалы, например, мрамор, малахит, мозаика.

Кто был архитектором Исаакиевского собора

Главным архитектором стал Огюст Монферран, который был приглашен в Россию из Франции. Он занимался проектированием сооружения на протяжении 40 лет – с 1818 по 1858 годы.

Ранее портал «Городовой» рассказал, в каком стиле была построена Петропавловская крепость.

Автор:
Полина Аксенова
