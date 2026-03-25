В каком стиле построена Петропавловская крепость - жемчужина Санкт-Петербурга: ответят только местные жители

Какой стиль использовался при строительстве Петропавловской крепости

Главным архитектурным памятником Санкт-Петербурга является Петропавловская крепость. Это величественное сооружение было заложено в 1703 году, что стало датой основания города. При посещении Северной столицы эту достопримечательность необходимо посещать в первую очередь.

Кто основал Петропавловскую крепость

Основателем крепости считается император Петр I, из-за чего место и получило свое название. Петропавловская крепость была заложена на Заячьем острове не просто так. Это было необходимо для защиты земель от Швеции. Именно здесь появились первые сооружения из камня.

Кто проектировал Петропавловскую крепость

«Кого же можно назвать главным архитектором крепости? Безусловно, это Петр Великий, в честь которого невиданное доселе в России по архитектурно-инженерному искусству сооружение получило свое название. Математические расчеты выполнялись при участии французского военного инженера Жозефа Гаспара Ламбера де Герена», - сообщает «Петербург-Центр».

После смерти Петра I работы начал вести архитектор Доменико Трезини, а после него – Христофор Миних. За это время здесь появилось большое количество построек.

В каком стиле построена крепость

Стиль Петропавловской крепости можно отнести к петровскому барокко. Также здесь присутствуют элементы европейской бастионной системы. Сама крепость выполнена в виде шестиугольника с шестью бастионами, что было характерно для начала XVIII века.

В петровском барокко преобладают строгие геометрические формы, симметрия, из-за чего архитектура смотрится особенно красиво.

