Почему Ладожское озеро является пресным, а Каспийское - соленым: ответят немногие

Сравнение Ладожского озера с Каспийским

Ладожское озеро является самым крупным пресным водоемом на территории Европы, ведь его площадь составляет 17,84 тыс. км² без учета островов. Озеро имеет очень большое значение для Санкт-Петербурга, так как является единственным источником питьевого водоснабжения.

Считается, что возраст Ладоги доходит до 12 000 лет. Озеро появилось на этом месте благодаря отступлению ледника. Многие задаются вопросом: почему вода в Ладоге всегда пресная, а в Каспийском озере - соленая? Для получения ответа необходимо разобраться в географии.

Ладожское озеро

В это озеро впадает около 40 рек и ручьев, поэтому вода постоянно опресняется. Вытекает из Ладоги только одна река – Нева, которая несет воду в Балтийское море. Из-за этого происходит постоянный водообмен.

Если в озере начинают накапливаться соли, то они быстро вымываются.

Каспийское озеро

В это озеро впадает Волга и множество других рек, однако ни один водоем из него не вытекает. Вода уходит только через испарения, что повышает концентрацию солей на постоянной основе. В Каспийское озеро впадает 130 рек, но это не делает его пресным.

«На самом деле, шутка про то, что Каспий — это море, не такая уж и шутка: из-за своих размеров, а также того факта, что дно водоёма сформировано океаническим типом земной коры, Каспий вполне может считаться морем. Вся соль постепенно оседает, что и приводит к уровню солёности вплоть до 12‰», - сообщает портал "Travel ask".

