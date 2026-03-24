Почему Ладожское озеро является пресным, а Каспийское - соленым: ответят немногие
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему Ладожское озеро является пресным, а Каспийское - соленым: ответят немногие

Опубликовано: 24 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Сравнение Ладожского озера с Каспийским

Ладожское озеро является самым крупным пресным водоемом на территории Европы, ведь его площадь составляет 17,84 тыс. км² без учета островов. Озеро имеет очень большое значение для Санкт-Петербурга, так как является единственным источником питьевого водоснабжения.

Считается, что возраст Ладоги доходит до 12 000 лет. Озеро появилось на этом месте благодаря отступлению ледника. Многие задаются вопросом: почему вода в Ладоге всегда пресная, а в Каспийском озере - соленая? Для получения ответа необходимо разобраться в географии.

Ладожское озеро

legion-media
legion-media

В это озеро впадает около 40 рек и ручьев, поэтому вода постоянно опресняется. Вытекает из Ладоги только одна река – Нева, которая несет воду в Балтийское море. Из-за этого происходит постоянный водообмен.

Если в озере начинают накапливаться соли, то они быстро вымываются.

Каспийское озеро

legion-media
legion-media

В это озеро впадает Волга и множество других рек, однако ни один водоем из него не вытекает. Вода уходит только через испарения, что повышает концентрацию солей на постоянной основе. В Каспийское озеро впадает 130 рек, но это не делает его пресным.

«На самом деле, шутка про то, что Каспий — это море, не такая уж и шутка: из-за своих размеров, а также того факта, что дно водоёма сформировано океаническим типом земной коры, Каспий вполне может считаться морем. Вся соль постепенно оседает, что и приводит к уровню солёности вплоть до 12‰», - сообщает портал "Travel ask".

Ранее портал «Городовой» рассказал, разводятся ли мосты в Санкт-Петербурге зимой.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью