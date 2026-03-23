Разводят ли мосты в Санкт-Петербурге зимой - полезно знать туристам: точная информация
Разводят ли мосты в Санкт-Петербурге зимой - полезно знать туристам: точная информация

Опубликовано: 23 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Когда разводят мосты в Северной столице

Одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга являются разводные мосты. Они привлекают внимание многих туристов настолько сильно, что некоторые путешественники подстраивают сроки отпусков под время поднятия мостов. Для того чтобы не ехать напрасно, необходимо понимать, когда начинается процесс развода конструкций.

Популярные мосты Санкт-Петербурга:

  • Дворцовый мост;
  • Благовещенский мост;
  • Троицкий мост.

Эти мосты расположены в центре города. С них открывается прекрасный вид на Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Также туристов привлекает Литейный и Большеохтинский мосты.

Разводят ли мосты в Санкт-Петербурге зимой

Навигация по рекам города обычно осуществляется с 10 апреля по 30 ноября, поэтому на регулярной основе мосты не разводятся. Процесс поднятия конструкций возможен только в том случае, если проводятся технические работы, сообщает razvodmostov.spb.ru. Также подобное допускается при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Зимой и в начале весны Нева чаще всего покрыта льдом, из-за чего судоходство не является возможным. Информацию о технических разводках мостов можно найти на сайте СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
