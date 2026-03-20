По какому плану строился Санкт-Петербург - не ответят даже местные жители: полезная информация

Какой план использовался при строительстве Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург существенно отличается от других российских городов своей архитектурой. Здесь ощущается не только русский, но и европейский дух. Для того чтобы понять Северную столицу еще больше, необходимо изучить информацию о плане строительства города.

История

Санкт-Петербург задумывался Петром I как Амстердам или «новая Венеция», в которых есть прямые улицы и каналы. Первый план центральной части города был разработан итальянским архитектором Доменико Трезини. Проект был утвержден в 1716 году.

Для многих городов России применялся способ хаотичной застройки, но в Санкт-Петербурге прослеживалась другая технология. Здесь строили улицы, которые пересекаются под прямым углом. В основу легла шахматная структура, при этом она успешно сочеталась с радиальными лучами (Невский проспект).

В 1737 году в Санкт-Петербурге была создана комиссия, которая занималась контролем за постройками, созданием планов зданий и набережных.

Основные принципы застройки

«Город сформирован не отдельными зданиями, а масштабными ансамблями (Дворцовая, Сенатская, Стрелка Васильевского острова), что характерно для классицизма», - сообщает "Невские просторы".

В центральной части наблюдается достаточное количество пешеходных зон с ограниченным движением транспорта. Здесь плотная уличная сеть. Она имеет много тупиков, мостов и каналов.

На периферии наблюдается радиально-кольцевая структура. От центра идут масштабные магистрали (Невский проспект, Приморское шоссе, Московское шоссе), которые соединяют центр города с жилыми массивами.

