Когда можно посетить Китайский дворец в Ораниенбауме - точное время работы: важная локация Санкт-Петербурга
Когда можно посетить Китайский дворец в Ораниенбауме - точное время работы: важная локация Санкт-Петербурга

Опубликовано: 19 марта 2026 10:31
 Проверено редакцией
Время работы Китайского дворца в Санкт-Петербурге

Важной достопримечательностью в Санкт-Петербурге является Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль, построенный в 1771 году. Это произошло по указу князя Александра Меншикова, при этом земля для постройки была подарена Петром I.

На территории Ораниенбаума можно найти множество интересных объектов, но жемчужиной этого места является Китайский дворец. Изначально здание носило название «Голландский домик» и являлось частью дачи Екатерины II. Позже оно было измненено из-за украшения части здания в китайском стиле.

«Ценность здания в том, что в нём сохранились подлинные интерьеры XVIII века. Китайский дворец можно посещать только летом, поскольку холодный и мокрый воздух губительно влияет на материалы интерьера», - сообщает «СПб-Гид».

Время работы Китайского дворца:

  • Вт-вс: 10:30-18:00.
  • Понедельник: выходной.

Важно учесть, что на данный момент достопримечательность закрыта. Обычно она начинает работу в мае или в июне, когда на улице устанавливается теплая погода. Во время дождей дворец прекращает работу даже в летний период. Это связано с отсутствием отопления в здании. Лишняя влага может негативно повлиять на историческую достопримечательность.

При посещении Китайского дворца лучше заказывать экскурсию. Именно так можно узнать большое количество информации, которую не найти в интернете.

