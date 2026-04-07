Спасение от «серых» кредитов: федеральная инициатива защитит петербуржцев от потери крыши над головой при займах

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли федеральный законопроект, который вводит ограничения на использование жилплощади в качестве залога для займов между частными лицами.
Эта мера вызвана увеличением случаев, когда под видом простых займов заключаются сделки, похожие на ипотеку, где в обеспечение часто берётся единственное жильё заёмщика.
Депутат Андрей Рябоконь подчеркнул, что такие практики создают угрозу для людей. Поэтому нужно защитить граждан от риска остаться без жилья, запретив залог недвижимости при кредитах между физлицами.
По словам депутата, для сохранения баланса интересов и охраны граждан, учитывая ключевую роль жилья в социальном благополучии, подобные займы должны предоставлять только лицензированные кредитные организации.