Какие пещеры можно посетить в Ленинградской области?
Какие пещеры можно посетить в Ленинградской области?

Опубликовано: 7 апреля 2026 10:55
 Проверено редакцией
пещера
Какие пещеры можно посетить в Ленинградской области?
Global Look Press/Nikolay Subbotin
В Ленинградской области есть несколько пещер, открытых для туристов.

В Ленинградской области есть несколько пещер, которые привлекают туристов своей историей, геологическими особенностями и атмосферой таинственности. Среди них — Саблинские, Танечкина, Корповские и другие.

Саблинские пещеры

Расположены в Тосненском районе, рядом с посёлком Ульяновка, на берегах рек Тосна и Саблинка. Это комплекс из 14 пещер, сформированных в результате добычи кварцевого песка в XIX веке. Самая известная и доступная для посещения — Левобережная пещера.

Особенности:

  • протяжённость ходов — 5,5 км, для посетителей открыт примерно 1 км;
  • глубина до 12 м;
  • постоянная температура около +8 °C круглый год;
  • есть три подземных озера глубиной до 3 м;
  • залы с названиями: «Двуглазый» (или «Зал подземного короля»), «Большой Космический» («Угрюмый»), «Колонный», «Юбилейный», «Красная шапочка» и другие;
  • в пещере обитают летучие мыши, насекомые, встречаются редкие виды грибов и мхов.

Как попасть:

  • посещение только по предварительной записи в составе организованной группы с гидом.
  • стоимость в 2026 году: для взрослого — 1250 рублей, для пенсионера — 1050 рублей, для студента/школьника — 850 рублей, для дошкольника — 550 рублей;
  • продолжительность экскурсии — около 45 минут.

Танечкина пещера

Находится в деревне Старая Ладога, Волховский район. Это рукотворная пещера, где в XIX веке добывали белые кварцевые песчаники для стекольной промышленности.

Особенности:

  • длина более 7,5 км, часть полостей завалена;
  • есть подземное озеро глубиной до 0,5 м, которое почти никогда не высыхает;
  • на стенах видны узоры, образовавшиеся в результате наложения разных геологических пластов;
  • в пещере зимует около 400 летучих мышей.

Как попасть:

посещение возможно только с опытным сопровождающим, самостоятельно идти не рекомендуется.

Корповские пещеры

Расположены в Лужском районе, деревня Корпово. В годы Великой Отечественной войны здесь укрывались партизаны.

Особенности:

  • протяжённость около 400 м;
  • есть завалы и небольшое подземное озеро;
  • на одной из стен сохранилась надпись: «1941 год. Трудно, но не сдаёмся. Володя Корнилов».

Как попасть:

  • экскурсии не проводятся, нужно найти проводника в Луге;
  • вход в пещеру зарос кустарниками и травой, найти его непросто;
  • требуется осторожность: от крика или ударов о стену может произойти обвал.

Советы для посещения

возьмите фонарик, тёплую одежду, головной убор и спортивную обувь;
не забудьте о репеллентах — в пещерах и окрестностях могут быть клещи;
учитывайте состояние здоровья: некоторые пещеры не рекомендуются при определённых заболеваниях.

