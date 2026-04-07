Когда Дни открытых дверей в Академии Штиглица?
Когда Дни открытых дверей в Академии Штиглица?

Опубликовано: 7 апреля 2026 11:15
 Проверено редакцией
академия, здание
Фото Городовой ру
Дни открытых дверей в Академии Штиглица пройдут во второй половине апреля 2026 года.

Поступление в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица (Академию Штиглица) — это не просто подача документов, а попытка стать частью живой легенды, которую петербуржцы ласково называют «Мухой». Официальный график Дней открытых дверей на 2026 год утвержден Ученым советом в конце 2025 года. Однако Академия придерживается многолетней традиции: основные встречи с абитуриентами проходят в два этапа. Первый блок традиционно выпадает на февраль и март, а финальные консультации перед творческими испытаниями проводятся в апреле.

График проведения Дней открытых дверей

График проведения Дней открытых дверей в Академии Штиглица на апрель 2026 года составлен с учетом специфики каждой кафедры, чтобы абитуриенты могли детально ознакомиться с интересующими их направлениями. Основные мероприятия пройдут во второй половине месяца:

18 апреля (суббота) — Общий день открытых дверей для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. В 11:00 в Большом выставочном зале состоится встреча с ректором и приемной комиссией, где будут озвучены актуальные правила приема на текущий год.

21 апреля (вторник) — День открытых дверей факультета Монументально-декоративного искусства. Посетителей ждут на кафедрах живописи, реставрации, скульптуры, а также в знаменитых мастерских керамики и стекла.

23 апреля (четверг) — День открытых дверей факультета Дизайна. Пройдут презентации программ графического дизайна, промышленного дизайна, дизайна интерьера и моды. Начало консультаций в 15:00.

25 апреля (суббота) — Заключительный день консультаций по творческим вступительным испытаниям (рисунок, живопись, композиция). Педагоги дадут рекомендации по портфолио и объяснят критерии оценки работ.

Для прохода в здание по адресу Соляной переулок, д. 13, необходимо иметь при себе оригинал паспорта. Регистрация на мероприятия обычно открывается за неделю до начала на официальном сайте академии, поэтому рекомендуется заранее забронировать место в группе для посещения конкретных мастерских.

Автор:
Пономарева Дарина
