Когда Дни открытых дверей в Академии Штиглица?

Дни открытых дверей в Академии Штиглица пройдут во второй половине апреля 2026 года.

Поступление в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица (Академию Штиглица) — это не просто подача документов, а попытка стать частью живой легенды, которую петербуржцы ласково называют «Мухой». Официальный график Дней открытых дверей на 2026 год утвержден Ученым советом в конце 2025 года. Однако Академия придерживается многолетней традиции: основные встречи с абитуриентами проходят в два этапа. Первый блок традиционно выпадает на февраль и март, а финальные консультации перед творческими испытаниями проводятся в апреле.

График проведения Дней открытых дверей

График проведения Дней открытых дверей в Академии Штиглица на апрель 2026 года составлен с учетом специфики каждой кафедры, чтобы абитуриенты могли детально ознакомиться с интересующими их направлениями. Основные мероприятия пройдут во второй половине месяца:

18 апреля (суббота) — Общий день открытых дверей для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. В 11:00 в Большом выставочном зале состоится встреча с ректором и приемной комиссией, где будут озвучены актуальные правила приема на текущий год.

21 апреля (вторник) — День открытых дверей факультета Монументально-декоративного искусства. Посетителей ждут на кафедрах живописи, реставрации, скульптуры, а также в знаменитых мастерских керамики и стекла.

23 апреля (четверг) — День открытых дверей факультета Дизайна. Пройдут презентации программ графического дизайна, промышленного дизайна, дизайна интерьера и моды. Начало консультаций в 15:00.

25 апреля (суббота) — Заключительный день консультаций по творческим вступительным испытаниям (рисунок, живопись, композиция). Педагоги дадут рекомендации по портфолио и объяснят критерии оценки работ.