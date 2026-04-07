Добавляю в муку яблочный сок - и кулич пышнее облаков: лучший рецепт на Пасху-2026

Как приготовить пасхальный кулич без сахара

Пасхальные куличи без сахара – это не мечта, а реальность. Поэтому даже те, кто строго следит за питанием, смогут насладиться традиционной выпечкой без вреда для фигуры. Замечательный рецепт позволит приготовить ароматные и пышные куличи, которые ничуть не уступают классическим, пишет портал "Леди".

Ингредиенты:

мука – 510 г;

сливочное масло – 400 г;

яйца – 7 шт.;

изюм – 120 г;

сироп топинамбура – 100 г;

апельсиновый или яблочный сок – 100 мл:

дрожжи (сухие) – 15 г;

соль (лучше морская) – 2 ч. ложка.

Приготовление:

1. Подготовка изюма. Залейте его кипятком на пару минут, затем слейте воду и хорошо просушите. Переложите сухофрукты в миску, залейте соком (например, апельсиновым или яблочным), накройте пищевой пленкой и оставьте настаиваться. Лучше всего дать ему постоять минимум пару часов, а еще лучше – на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

2. Замес теста. В чашу блендера насыпьте муку и сухие дрожжи. Добавьте сироп топинамбура и 4 яйца. Взбейте до получения однородной, легкой массы. Затем, по одному, добавляйте оставшиеся яйца, каждый раз тщательно перемешивая.

Далее добавьте мягкое сливочное масло (комнатной температуры), нарезанное небольшими кубиками. Добавьте соль и продолжайте вымешивать, пока тесто не начнет легко отставать от стенок чаши блендера.

3. Первая расстойка. Переложите тесто в большое блюдо, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте, где нет сквозняков, на 1 час.

4. После того как тесто подошло, выложите его на стол, присыпанный мукой, и немного обомните. Введите замоченный изюм вместе с жидкостью, в которой он настаивался, и тщательно перемешайте. Верните тесто в емкость, снова накройте пищевой пленкой и поместите в холодильник на 1.5-2 часа.

5. Придание формы и запекание. Достаньте охлажденное тесто из холодильника, переложите на рабочую поверхность и обомните. Распределите тесто по формам для сдобной выпечки, заполняя их приблизительно наполовину. Оставьте формы на 20-30 минут для дополнительного подъема теста.

6. Разогрейте печь до 190 градусов. Поставьте куличи выпекаться до готовности. Они должны хорошо увеличиться в объеме и приобрести аппетитный золотистый цвет. Готовые изделия необходимо остудить.

