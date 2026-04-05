Беру муку и оливковое масло - готовлю постный майонез дома: без яиц и молока, только перемешать

Опубликовано: 5 апреля 2026 08:49
 Проверено редакцией
Как приготовить постный майонез 

Постный майонез - идеальная заправка для тех, кто предпочитает избегать продуктов животного происхождения. Приготовить его не составит труда. Главное условие - правильное соблюдение пропорций, считает автор блога "Хлебосольные хозяйки".

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 4 ст. ложки;
  • мука — 0,5 стакана;
  • лимонный сок — 1,5 ст. ложки;
  • горчица — 2,5 ст. ложки;
  • вода — 1,5 стакана;
  • сахар — 1 ст. ложка;
  • соль — 1,5 ч. ложки.

Приготовление:

1. Просейте муку, чтобы избежать комочков, и добавьте две столовые ложки воды. Тщательно разотрите массу, пока не получите однородную пасту. Затем поставьте миску на слабый огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Важно не дать муке пригореть!

2. В отдельной емкости соедините оливковое масло с горчицей. Добавьте лимонный сок (или уксус, если лимона нет под рукой). Затем всыпьте соль, сахар и влейте оставшуюся воду. Взбейте все компоненты миксером до получения гладкой, однородной массы.

3. Постепенно, небольшими порциями, добавляйте заваренную муку в массу, не прекращая взбивать миксером. Когда вся мука будет добавлена, продолжайте взбивать еще около пяти минут. Это поможет майонезу приобрести нужную консистенцию и пышность.

Домашний постный майонез готов! Он идеально подойдет для заправки любых салатов, придавая им нежный и пикантный вкус. Обратите внимание, что этот соус не предназначен для выпечки.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить простой салат из яиц и огурцов.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
