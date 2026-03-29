Бросаю в блюдо яйца и зеленый лук - через 5 минут на столе крутая закуска: хоть на ужин, хоть на праздник

Этот легкий и освежающий салат – настоящее воплощение весны на тарелке! Готовится он настолько просто, что справится даже начинающий кулинар, а все необходимые продукты, скорее всего, уже есть у вас дома. Он станет отличным дополнением как к повседневному ужину, так и к праздничному столу, прекрасно гармонируя с горячими мясными блюдами, пишет эксперт блога "Любимый дом".
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- свежие огурцы – 2 шт.;
- зеленый лук - 1 пучок;
- сметана – 2 ст. ложки;
- соль – по вкусу.
Приготовление:
1. Сначала отварите яйца в кипящей воде около 7-8 минут. Затем быстро слейте горячую воду и залейте яйца холодной, чтобы они быстрее остыли. Очищенные и остывшие яйца нарежьте кубиками прямо в салатник. Для удобства можно воспользоваться специальной яйцерезкой.
2. Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики с обеих сторон и нарежьте их небольшими кусочками. Если у вас молодые, нежные огурчики, их можно сначала разрезать вдоль на 4 части, а затем нарезать тонкими ломтиками. Отправьте их к яйцам.
3. Зеленый лук также промойте, обсушите бумажными полотенцами и мелко порубите. Добавьте его в салатник.
4. Теперь заправьте салат сметаной. Посолите по вкусу. Если хотите, можете добавить щепотку любимых специй для более яркого аромата.
Не стесняйтесь менять количество ингредиентов под свой вкус! Если любите побольше огурцов или лука – смело добавляйте. Вместо сметаны можно использовать майонез или даже ароматное растительное масло. А если хочется добавить еще больше свежести, смело подмешивайте другую зелень, например, укроп или петрушку.
Ранее портал "Городовой" рассказал про самую простую в приготовлении глазурь для кулича.