Почему анализ клеща — это пустая трата денег: эксперт разоблачил мифы, в которые пора перестать верить

Петербург и Ленобласть снова в «красной зоне». Клещей в этом году много, и почти каждый второй — переносчик заразы. Вокруг этой темы полно страшилок и вредных советов.

Давайте разберем, как выжить в лесу и остаться здоровым, без лишней паники.

Как собраться в лес и не принести «гостя»

Как объяснил "Городовому" терапевт клиники docmed Александр Козлов, клещи не прыгают с деревьев. Они сидят в высокой траве и ждут, когда вы пройдете мимо.

Одежда. Светлая и однотонная — на ней врага видно сразу. Брюки заправляем в носки (да, не модно, зато безопасно). Рубашку — в брюки.

Светлая и однотонная — на ней врага видно сразу. Брюки заправляем в носки (да, не модно, зато безопасно). Рубашку — в брюки. Химия. Ищите на этикетке слова «ДЭТА» (от 20%) или «Пикаридин». Для одежды купите средства с перметрином. Это яд: клещ, коснувшись такой ткани, просто парализуется и падает.

Осмотры. Раз в час проверяйте себя и детей. Клещ долго ищет «вкусное» место с тонкой кожей (подмышки, пах, за ушами). У вас есть время его смахнуть.

"После возвращения домой примите душ в течение 2 часов. Это поможет смыть клещей, которые еще не успели присосаться. Походную одежду поместите в сушильную машину на 10 минут при высокой температуре или постирайте при температуре не ниже 60 градусов. Обязательно проведите тщательный осмотр всего тела перед зеркалом, уделяя особое внимание подмышкам, паху, области за ушами, зоне под коленями, пупку и волосистой части головы", - советует эксперт.

Что делать, если он уже впился

Главное — не паниковать. Чем быстрее вы его вытащите, тем меньше шансов заболеть.

Никакого масла! Масло перекрывает клещу кислород. Он начинает задыхаться и выплевывает в вашу кровь всё содержимое своего желудка вместе с вирусами. Не крутите. Возьмите пинцет или специальную «выкручивалку» из аптеки. Зацепите у самой кожи и плавно тяните вверх.

Великий спор: нести ли клеща в лабораторию?

В России принято сажать клеща в баночку и везти на анализ. Но мировая медицина (ВОЗ) считает это пустой тратой времени и денег.

"Не исследуйте клеща в лаборатории. Результаты этого тестирования не обладают достаточной клинической точностью и не должны использоваться для принятия решения о лечении человека. Самого клеща после извлечения рекомендуется просто смыть в унитаз, сжечь или выбросить, плотно замотав в скотч", - говорит врач.

Месяц после встречи с клещом — время наблюдения.

Тревога №1: «Мишень». Если на месте укуса появилось красное пятно, которое растет и становится похожим на кольцо (центр светлеет) — это боррелиоз. Срочно к врачу за курсом антибиотиков.

Тревога №2: «Странный грипп». Резко поднялась температура, ломит мышцы, раскалывается голова, тошнит — бегом в больницу. Это может быть энцефалит.