Синоптики обновили данные: неделя с перепадами — от тепла до дождей

На предстоящей рабочей неделе погода в регионах России будет определяться влиянием антициклонов и фронтальных разделов. Где-то установится солнечная и умеренно жаркая погода, а где-то — дожди и грозы, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".
На Юге — антициклон и тепло
В ближайшие дни на юге страны будет доминировать антициклон, поэтому здесь ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в горных районах Кавказа возможны локальные ливни и грозы. Днём в Причерноморье, низовьях Волги и Дона воздух прогреется до +28...+33, на склонах Кавказа — до +23...+28. Морская вода у побережья Кавказа — +24...+27, у берегов Крыма — +23...+26.
В Поволжье — дожди, но с улучшением
Среднее Поволжье встретит рабочую неделю дождливой и прохладной погодой. Однако к середине недели облака начнут рассеиваться, ливни станут локальными и кратковременными, а воздух прогреется до +22...+27.
Северо-Запад — под влиянием циклона
Атлантический циклон принесёт на Северо-Запад дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Температура днём составит +15...+20 на севере и до +18...+23 на юге региона.
Центральная Россия — тепло и кратковременные дожди
Фронтальные разделы обеспечат локальные ливни с грозами, но они не помешают прогреву. Температура поднимется до +21...+26, а в Черноземье — до +26...+31.
Урал и Сибирь — от дождей к теплу
В начале недели на Урале ожидается облачная и дождливая погода с температурой +15...+20. Со среды облаков станет меньше, и воздух прогреется до +21...+26. В Южной Сибири фронтальная облачность ограничит прогрев до +18...+23, но в Прииртышье к концу недели потеплеет на 3–4.
Дальний Восток — грозы, но с улучшением
Грозовые дожди ожидаются в начале недели, но уже к четвергу-пятнице вероятность осадков снизится. Днём на берегах Амура — +24...+29, на побережье Японского моря — +22...+27. В Санкт-Петербурге — облачно и дождливо, +18...+21. В Москве — локальные ливни и грозы, +22...+25.
Вывод
На новой неделе погода в регионах будет разнообразной: солнечное тепло на Юге, дожди и прохлада на Северо-Западе и Урале, локальные ливни в Центральной России. Постепенное улучшение ожидается к середине недели в Поволжье и на Дальнем Востоке.
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