Как в СССР делали маникюр, когда не было салонов красоты: существовало 2 варианта

Сегодня маникюр прочно ассоциируется с салонами, гель‑лаками и аппаратной обработкой. В СССР всё было иначе: привычных бьюти‑студий почти не существовало, а уход за руками вписывали в будни и праздники по‑своему.
При этом советские женщины точно не пренебрегали аккуратностью — просто инструменты, технологии и даже представления о красоте заметно отличались от нынешних.
Где и как делали маникюр
Чаще всего процедуру можно было найти в обычной парикмахерской: рядом с залами для стрижки ставили отдельный столик, где работала маникюрша. Попасть к хорошему мастеру было непросто — из‑за очередей и ограниченного времени многие женщины приводили ногти в порядок дома.
Домашний набор с ножницами, кусачками и металлической пилочкой считался ценным подарком и стоил 4–8 рублей; особенно ценили импортные комплекты — они дольше сохраняли остроту.
Особенности советского маникюра
В приоритете была не длина, а чистота и аккуратность: длинные ногти не приветствовались, потому что мешали в быту и на работе. Процедуру начинали с ванночки с тёплой мыльной водой, чтобы размягчить кожу, затем аккуратно обрезали кутикулу.
Покрытие лаком не считалось обязательным — чаще всего делали акцент на ухоженном виде без цвета либо использовали лаконичные оттенки.
Выбор лаков был небольшим: прозрачные, бежевые, розовые, красные; в 1970–1980‑е годы особую популярность завоевали перламутровые варианты.
Вывод
Советский подход к маникюру был простым и практичным: без сложных технологий, но с вниманием к чистоте и удобству. Сегодня эти принципы остаются актуальными — ухоженность начинается не с модных покрытий, а с базовой заботы и аккуратной формы.
Такой подход выручает, когда хочется выглядеть опрятно без лишних усилий.
Личный опыт автора
Однажды попробовала сделать маникюр по «советскому» принципу — без сложного дизайна, зато с тщательной обработкой. Результат удивил: руки выглядели свежо и аккуратно. С тех пор не гонюсь за ультрадлинными ногтями — мне комфортнее с короткой формой. А спокойный оттенок лака стал моим фаворитом на каждый день.
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