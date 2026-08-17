Как в СССР делали маникюр, когда не было салонов красоты: существовало 2 варианта

Как ухаживали за ногтями без современных средств

Сегодня маникюр прочно ассоциируется с салонами, гель‑лаками и аппаратной обработкой. В СССР всё было иначе: привычных бьюти‑студий почти не существовало, а уход за руками вписывали в будни и праздники по‑своему.

При этом советские женщины точно не пренебрегали аккуратностью — просто инструменты, технологии и даже представления о красоте заметно отличались от нынешних.

Где и как делали маникюр

Чаще всего процедуру можно было найти в обычной парикмахерской: рядом с залами для стрижки ставили отдельный столик, где работала маникюрша. Попасть к хорошему мастеру было непросто — из‑за очередей и ограниченного времени многие женщины приводили ногти в порядок дома.

Домашний набор с ножницами, кусачками и металлической пилочкой считался ценным подарком и стоил 4–8 рублей; особенно ценили импортные комплекты — они дольше сохраняли остроту.

Особенности советского маникюра

В приоритете была не длина, а чистота и аккуратность: длинные ногти не приветствовались, потому что мешали в быту и на работе. Процедуру начинали с ванночки с тёплой мыльной водой, чтобы размягчить кожу, затем аккуратно обрезали кутикулу.

Покрытие лаком не считалось обязательным — чаще всего делали акцент на ухоженном виде без цвета либо использовали лаконичные оттенки.

Выбор лаков был небольшим: прозрачные, бежевые, розовые, красные; в 1970–1980‑е годы особую популярность завоевали перламутровые варианты.

Вывод

Советский подход к маникюру был простым и практичным: без сложных технологий, но с вниманием к чистоте и удобству. Сегодня эти принципы остаются актуальными — ухоженность начинается не с модных покрытий, а с базовой заботы и аккуратной формы.

Такой подход выручает, когда хочется выглядеть опрятно без лишних усилий.

Личный опыт автора

Однажды попробовала сделать маникюр по «советскому» принципу — без сложного дизайна, зато с тщательной обработкой. Результат удивил: руки выглядели свежо и аккуратно. С тех пор не гонюсь за ультрадлинными ногтями — мне комфортнее с короткой формой. А спокойный оттенок лака стал моим фаворитом на каждый день.

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