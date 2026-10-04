Заливаю рыбный фарш тестом — и другие пироги больше не готовлю: тесто получается мягким и воздушным

Традиционно в качестве основы для заливных пирогов используются рыбные консервы или капуста, однако существует альтернативный рецепт, отличающийся высокими вкусовыми качествами. Рекомендуем приготовить выпечку с использованием рыбного фарша.
Ингредиенты:
- Кефир — 400 мл;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- филе рыбы — 400 г;
- сыр — 200 г;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- лук репчатый — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 3 ст. л.;
- мука — 2 стакана;
- зелень — по вкусу.
Технология приготовления
Для подготовки начинки измельчите филе до состояния фарша либо используйте готовый полуфабрикат.
Репчатый лук пассеруйте до золотистого оттенка. В другой миске соедините муку, масло, соду, кефир, яйца и соль, перемешав до получения однородного вязкого теста.
В рыбный фарш добавьте обжаренный лук, тертый сыр и рубленую зелень. Хорошенько промажьте форму для выпечки маслом, влейте часть теста, распределите начинку и закройте оставшимся объемом теста. Выпекайте пирог в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов, в течение 40–45 минут.
Фото сгенерировано ИИ
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