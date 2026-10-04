Заливаю рыбный фарш тестом — и другие пироги больше не готовлю: тесто получается мягким и воздушным

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Без теста и мороки: нежный и тягучий пирог с картофелем и сыром — быстрый рецепт на завтрак, обед и ужин

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Покупаю кефир только для этого пирога: 5 минут — и тесто готово, можно в духовку

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Смешала кефир и яйца — утром готов домашний финский сыр: нежный деликатес за 1 ночь

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Быстрая пицца в багете с колбасками и сыром: готовить тесто не нужно, все уже есть под рукой

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Рецепт пиццы «Минутка» на сковороде: тесто готовится из кефира и яиц, 15 минут – и ароматное блюдо у вас на столе

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