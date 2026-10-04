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Заливаю рыбный фарш тестом — и другие пироги больше не готовлю: тесто получается мягким и воздушным

Опубликовано: 4 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Заливаю рыбный фарш тестом — и другие пироги больше не готовлю: тесто получается мягким и воздушным
Заливаю рыбный фарш тестом — и другие пироги больше не готовлю: тесто получается мягким и воздушным
Городовой ру
Рецепт простого рыбного пирога

Традиционно в качестве основы для заливных пирогов используются рыбные консервы или капуста, однако существует альтернативный рецепт, отличающийся высокими вкусовыми качествами. Рекомендуем приготовить выпечку с использованием рыбного фарша.

Ингредиенты:

  • Кефир — 400 мл;
  • яйцо куриное — 2 шт.;
  • филе рыбы — 400 г;
  • сыр — 200 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 3 ст. л.;
  • мука — 2 стакана;
  • зелень — по вкусу.

Технология приготовления

Для подготовки начинки измельчите филе до состояния фарша либо используйте готовый полуфабрикат.

Репчатый лук пассеруйте до золотистого оттенка. В другой миске соедините муку, масло, соду, кефир, яйца и соль, перемешав до получения однородного вязкого теста.

В рыбный фарш добавьте обжаренный лук, тертый сыр и рубленую зелень. Хорошенько промажьте форму для выпечки маслом, влейте часть теста, распределите начинку и закройте оставшимся объемом теста. Выпекайте пирог в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов, в течение 40–45 минут.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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