3 минуты в микроволновке — и готово: домашний банановый кекс вместо покупных сладостей

Шикарная выпечка за считаные минуты

Банановый кекс – это универсальный десерт, а высокое содержание в нем белка обеспечивает не только отличные вкусовые качества, но и питательную ценность продукта.

Необходимые ингредиенты:

Бананы — 2 шт.;

Яйцо — 1 шт.;

Молоко — 100 мл;

Сливочное масло — 30 г;

Коричневый сахар — 1 ст. л.;

Молотые орехи пекан — 1 ст. л.;

Мука — 3 ст. л.;

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

Ванильная эссенция — пара капель;

Кокосовая стружка (по желанию).

Технология приготовления:

Очищенные бананы необходимо размять вилкой до состояния однородного пюре, которое послужит основой для теста.

В подготовленную массу введите яйцо, после чего тщательно смешайте ингредиенты с мукой и разрыхлителем до получения плотной консистенции.

В сотейнике подогрейте молоко, растворив в нем коричневый сахар и кусочки сливочного масла.

Постепенно введите теплую молочную смесь в банановую основу, тщательно перемешивая до достижения однородности состава.

Далее необходимо добавить измельченные орехи и несколько капель ванильной эссенции для придания дополнительного аромата.

Предварительно смажьте сливочным маслом две небольшие емкости и заполните их тестом на две трети объема. Поместите формы в микроволновую печь и готовьте на максимальной мощности в течение 3 минут; время приготовления может варьироваться в зависимости от технических характеристик оборудования.

По завершении процесса дайте кексам немного остыть. При желании готовое блюдо можно украсить кокосовой стружкой и подавать к горячему чаю. Приятного аппетита.

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