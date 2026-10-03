3 минуты в микроволновке — и готово: домашний банановый кекс вместо покупных сладостей

Банановый кекс – это универсальный десерт, а высокое содержание в нем белка обеспечивает не только отличные вкусовые качества, но и питательную ценность продукта.
Необходимые ингредиенты:
- Бананы — 2 шт.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Молоко — 100 мл;
- Сливочное масло — 30 г;
- Коричневый сахар — 1 ст. л.;
- Молотые орехи пекан — 1 ст. л.;
- Мука — 3 ст. л.;
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- Ванильная эссенция — пара капель;
- Кокосовая стружка (по желанию).
Технология приготовления:
Очищенные бананы необходимо размять вилкой до состояния однородного пюре, которое послужит основой для теста.
В подготовленную массу введите яйцо, после чего тщательно смешайте ингредиенты с мукой и разрыхлителем до получения плотной консистенции.
В сотейнике подогрейте молоко, растворив в нем коричневый сахар и кусочки сливочного масла.
Постепенно введите теплую молочную смесь в банановую основу, тщательно перемешивая до достижения однородности состава.
Далее необходимо добавить измельченные орехи и несколько капель ванильной эссенции для придания дополнительного аромата.
Предварительно смажьте сливочным маслом две небольшие емкости и заполните их тестом на две трети объема. Поместите формы в микроволновую печь и готовьте на максимальной мощности в течение 3 минут; время приготовления может варьироваться в зависимости от технических характеристик оборудования.
По завершении процесса дайте кексам немного остыть. При желании готовое блюдо можно украсить кокосовой стружкой и подавать к горячему чаю. Приятного аппетита.
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