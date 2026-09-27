Когда нет времени стоять у плиты, готовлю ленивую запеканку: по вкусу как голубцы — сочная и сытная

Данный рецепт представляет собой оптимальное решение для приготовления классических голубцов при необходимости сокращения временных затрат. Запеканка обладает высокими вкусовыми характеристиками, идентичными традиционному блюду, при значительно более простом технологическом процессе.
Ингредиенты:
- мясной фарш — 700 г;
- капуста белокочанная — 1 кг;
- томаты — 200 г;
- репчатый лук — 2 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- сметана — 200 г;
- томатный соус — 2 ст. л.;
- свежий укроп — 2 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- паприка молотая — 1 ч. л.
Технология приготовления:
Измельчите мясо, овощи и томаты при помощи мясорубки для достижения необходимой консистенции мясной основы. Добавьте в фарш соль и перец, тщательно перемешайте и оставьте на некоторое время.
Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Добавьте соль и паприку, после чего слегка разомните овощи до выделения сока, что позволит ускорить процесс приготовления и улучшить сочность готового блюда.
Выложите мясной слой в форму и накройте его подготовленной капустой, равномерно распределив её по поверхности.
Мелко нарубите укроп и смешайте его в отдельной емкости со сметаной и томатным соусом.
Тщательно перемешайте полученную смесь, приправив солью и черным молотым перцем по вкусу. Равномерно распределите соус по поверхности блюда.
Выпекайте запеканку при температуре 190 градусов в течение одного часа. Извлеките готовое блюдо из духового шкафа и дайте ему немного остыть перед подачей.
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