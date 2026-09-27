Режу пустые флаконы из-под шампуня: пригодятся на даче и в хозяйстве - больше никаких затрат

Пустые емкости из-под шампуня принято считать мусором, поэтому их выкидывают без каких-либо мыслей. Но флаконы еще способны пригодиться каждой хозяйке. Их можно использовать дома или на даче.
Вариантов использования много - от хозяйственного совка до кашпо. Вам понадобятся пустые флаконы из-под шампуня, острые ножницы и немного времени.
Подставка для губок и щеток
Вымойте флакон, нагрейте гвоздь после чего сделайте на дне несколько отверстий. Срежьте верхнюю часть бутылки. У вас получится емкость для хранения щеток или губок в ванной. Из-за отверстий вода не будет задерживаться.
Хозяйственный совок
Возьмите прямоугольный флакон, после чего удалите часть по косой линии. У вас получится настоящий совок, который можно использовать для стирального порошка, а также дачных работ на грядках.
Кашпо
Большие емкости подойдут для изготовления кашпо. Обрежьте часть флакона, снизу сделайте отверстия для выхода воды. Готовый цветочный горшок можно покрыть краской, после чего использовать по назначению.
Совет: не используйте пустые емкости из-под хлорки и других химических средств. Такую тару следует точно выбрасывать.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова сделала из бутылки шампуня временный совок для уборки кошачьего наполнителя. На такой шаг ей пришлось пойти в тот момент, когда привычный совок сломался, а ближайшие зоомагазины были закрыты. Теперь новый даже покупать не хочется.
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