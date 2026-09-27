Легко убираем висячий живот после 50 лет: вот 5 лучших упражнений

Тренер по фитнесу КэролАнн советует укреплять мышцы пресса для профилактики остеопороза и артрита. Такие занятия улучшают равновесие, осанку и устойчивость. Выполняйте пять базовых упражнений три дня в неделю, чередуя их.
Начните с первого дня
Делайте отжимания от стены: три сета по пятнадцать повторений. Встаньте у стены, упритесь руками на уровне груди, согните локти и вернитесь в исходное положение. Добавьте мертвого жука: лежа на спине, поднимите ноги под прямым углом и вытяните руки. Опускайте одну ногу и противоположную руку, затем меняйте сторону. Завершите ягодичным мостом: три сета по десять повторений.
Освойте второй день
Держите планку на предплечьях три сета по тридцать секунд или минуте. Следите за прямой спиной и напряженным корпусом. Выполняйте рубку дров: три сета по десять повторений с маховыми движениями рук по диагонали. Добавьте плавание или супермена: лежа на животе, поднимайте руку и противоположную ногу по десять раз.
Чередуйте нагрузки и отдыхайте
В третий день делайте боковую планку, баланс в четырех точках и ягодичный мост. Четвертый и пятый дни повторяют знакомые упражнения в новом порядке. Между тренировками устраивайте два дня отдыха для восстановления. Регулярность важнее интенсивности.
Вывод
Эти упражнения помогают сохранить форму и здоровье после пятидесяти. Укрепляйте пресс, тренируйте равновесие и не забывайте об отдыхе. Постепенное увеличение нагрузки сделает занятия безопасными и эффективными.