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Легко убираем висячий живот после 50 лет: вот 5 лучших упражнений

Опубликовано: 27 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Легко убираем висячий живот после 50 лет: вот 5 лучших упражнений
Легко убираем висячий живот после 50 лет: вот 5 лучших упражнений
Городовой ру
После 50 лет подвижность снижается, осанка ухудшается, а мышцы слабеют. Правильные тренировки помогают справиться с этими переменами.

Тренер по фитнесу КэролАнн советует укреплять мышцы пресса для профилактики остеопороза и артрита. Такие занятия улучшают равновесие, осанку и устойчивость. Выполняйте пять базовых упражнений три дня в неделю, чередуя их.

Начните с первого дня

Делайте отжимания от стены: три сета по пятнадцать повторений. Встаньте у стены, упритесь руками на уровне груди, согните локти и вернитесь в исходное положение. Добавьте мертвого жука: лежа на спине, поднимите ноги под прямым углом и вытяните руки. Опускайте одну ногу и противоположную руку, затем меняйте сторону. Завершите ягодичным мостом: три сета по десять повторений.

Освойте второй день

Держите планку на предплечьях три сета по тридцать секунд или минуте. Следите за прямой спиной и напряженным корпусом. Выполняйте рубку дров: три сета по десять повторений с маховыми движениями рук по диагонали. Добавьте плавание или супермена: лежа на животе, поднимайте руку и противоположную ногу по десять раз.

Чередуйте нагрузки и отдыхайте

В третий день делайте боковую планку, баланс в четырех точках и ягодичный мост. Четвертый и пятый дни повторяют знакомые упражнения в новом порядке. Между тренировками устраивайте два дня отдыха для восстановления. Регулярность важнее интенсивности.

Вывод

Эти упражнения помогают сохранить форму и здоровье после пятидесяти. Укрепляйте пресс, тренируйте равновесие и не забывайте об отдыхе. Постепенное увеличение нагрузки сделает занятия безопасными и эффективными.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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