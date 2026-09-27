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Дачники скупают жидкое стекло канистрами перед холодами: «укрывают» дорожки, цоколь, ступени и ещё пару мест — бетон словно под бронёй

Опубликовано: 27 сентября 2026 03:04
 Проверено редакцией
Дачники скупают жидкое стекло канистрами перед холодами: «укрывают» дорожки, цоколь, ступени и ещё пару мест — бетон словно под бронёй
Дачники скупают жидкое стекло канистрами перед холодами: «укрывают» дорожки, цоколь, ступени и ещё пару мест — бетон словно под бронёй
Городовой ру
Рассказываем, как жидкое стекло укрепляет поверхность и защищает её от разрушения.

Осенью бетонные поверхности испытывают двойную нагрузку: намокают от дождей, а затем промерзают. Если верхний слой начал пылить и впитывать влагу, его можно укрепить жидким стеклом — силикатным составом, который проникает в поры и делает бетон плотнее.

Где применяют жидкое стекло

Состав подходит для нескольких мест на участке. Садовые дорожки, которые крошатся и пылят, обрабатывают после очистки от грязи и мха. Ступени крыльца, испытывающие постоянную нагрузку, становятся прочнее и меньше впитывают воду. Цоколь, если он бетонный и не окрашен, также можно укрепить. Отмостка после обработки меньше набирает влагу, но только если нет трещин. Пол в гараже или мастерской перестаёт пылить и легче моется.

Как наносить и что учесть

Поверхность должна быть прочной, очищенной и сухой. Состав распределите равномерно, не оставляя сухих участков. На пористом бетоне может понадобиться дополнительная обработка. Излишки не оставляйте застывать толстым слоем — их удалите по инструкции. Если есть заметные трещины или сколы, сначала ремонтируют, потом пропитывают.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова обрабатывала жидким стеклом дорожку и отмостку. Она советует наносить состав не кистью, а садовым распылителем — так раствор ложится ровнее и быстрее. Её дополнительный приём: перед обработкой слегка увлажнить бетон водой, тогда силикат проникает глубже. А после высыхания она проверяет результат каплей воды — если капля не впитывается, защита сработала.

Жидкое стекло укрепляет бетон, снижает пыление и влагопоглощение. Наносите на чистую сухую поверхность, предварительно заделайте трещины.

Ранее мы рассказали, как внесение 1 горсти доломитовой муки на грядки осенью изменит почву.

Автор:
Евгения Сухова
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