Дачники скупают жидкое стекло канистрами перед холодами: «укрывают» дорожки, цоколь, ступени и ещё пару мест — бетон словно под бронёй

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Мутное стекло и блики ночью? Простой способ вернуть идеальную прозрачность лобовому стеклу

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Клею прокладку на швабру и мою окна так, что стёкла кажутся невидимыми — ни единого развода

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Дачники больше не закатывают дорожки в бетон: собирают за день «садовый конструктор» с маркетплейса — проще и дешевле

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Растет даже в трещине тротуара: этот сорт помидоров невероятно устойчивый и урожайный — не трескается и долго хранится

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200 г на грядку – и даже бетонная почва будет мягче пухового одеяла, рыхлой и плодородной – навоз теперь в пролете

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