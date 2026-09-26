1 горсть доломитовой муки на грядки осенью — и почва мягкая, плодородная, без лишних затрат

Доломитовая мука помогает раскислить почву, но без анализа pH легко испортить урожай.

Доломитовая мука часто используется для раскисления почвы, но бездумное внесение может навредить. Разным культурам нужна разная кислотность, и ошибка обходится дорого.

Кому и зачем нужна мука

Картофель предпочитает слабокислую среду (pH 5,0–6,0). Если сдвинуть реакцию к нейтральной, клубни поражает парша. А голубика, клюква и брусника, наоборот, требуют высокой кислотности (4,5–5,5). Внесение доломита рядом с ними губительно.

Определить кислотность можно по сорнякам: хвощ, щавель и мох растут на кислых почвах, а пырей, одуванчик и мать-и-мачеха — на нейтральных. Но точнее использовать лакмусовые полоски или pH-метр.

Как вносить и с чем не смешивать

Доломит нельзя соединять со свежим навозом, аммиачной селитрой и мочевиной — азот улетучивается. С суперфосфатом кальций связывает фосфор, блокируя питание. Золу тоже не смешивают с известью: её лучше вносить отдельно.

Дозировка зависит от кислотности: слабокислая — 350–450 г/м2, среднекислая — 450–500 г/м2, сильнокислая — 500–600 г/м2. На песке дозу снижают на треть, на глине — увеличивают. Порошок рассыпают за 2–3 недели до заморозков, сразу перекапывают на 10–20 см и надевают респиратор. Эффект сохраняется 4–7 лет, поэтому ежегодно вносить доломит не нужно.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова раскисляет участок доломитом несколько лет, но только после проверки pH. Однажды она посыпала грядку с голубикой — кусты зачахли. Теперь сначала смотрит, где какая культура растёт. Её совет: вносите доломит вместе с компостом, но не с навозом. А ещё она заметила, что если после внесения замульчировать грядку скошенной травой, эффект держится дольше и почва остаётся рыхлой.

Доломитовая мука полезна, но только там, где она действительно нужна. Проверяйте кислотность, соблюдайте дозировки и не смешивайте с неподходящими удобрениями. Тогда почва станет плодородной без вреда для растений.

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