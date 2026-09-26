В России появились покупатели жилья, которые могут остаться без квартир и денег: кто в зоне риска

Подробнее об опасности покупки жилья через ЖСК

Благодаря счетам эскроу практически удалось решить проблемы с обманутыми дольщиками. Но появился и легальный способ обхода подобной защиты. Речь идет о жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Если покупатель выбирает жилье через ЖСК, то он может остаться с ипотекой, при этом рискует потерять квартиру.

Как эскроу-счета защищают дольщиков

После проведения реформы проектного финансирования был введен указ, согласно которому покупатели жилья защищались от потери денег с помощью использования счетов эскроу. Раньше застройщики могли тратить деньги дольщиков, но потом все изменилось.

Если строительство было заморожено, то дольщик может получить всю сумму от банка. Это правило распространяется и на банкротство застройщика, сообщает URA.RU.

В чем заключается опасность покупки жилья через ЖСК

Из-за ЖСК застройщикам удается обходить закон о применении эскроу-счетов. Они создают кооператив, в который могут вноситься деньги граждан. Для покупателей такая схема несет слишком большие риски.

Эксперты считают, что покупка жилья через ЖСК - это прямой откат на десятки лет назад, а также большой риск остаться без всего. В России уже были зафиксированы подобные случаи.

Кооператив имеет право сделать стоимость жилья выше, а также потребовать сделать новые взносы, если денег не будет хватать. Это может напрямую влиять и на качество строительства, ведь ЖСК не станет устранять дефекты и платить неустойки.

Чем отличается дольщик от члена ЖСК

Статусы являются совершенно разными. Члену ЖСК не будут выплачивать неустойки, а дольщик всегда находится под защитой государства. Фонд не сможет контролировать ЖСК, поэтому никто не даст гарантию, что дом вообще будет построен.

Вывод

При покупке жилья следует держаться подальше от вступления в жилищно-строительный кооператив, так как это несет значительные риски. Покупатель может остаться и без квартиры, и без денег. Государство в подобной ситуации не поможет, так как для защиты дольщиков были созданы счета эскроу.

Отзыв

“Каждый месяц квадратный метр дорожал на 500-1000 рублей. Через 8 месяцев со дня первого взноса решила внести весь остаток задолженности полностью,но мой платеж зачли следующим днем, хотя платила в первые минуты банковского дня ,а датой платежа повысили цену на 5 500 руб /кв.м. В итоге моя квартира подорожала для меня меньше чем за год на 1 млн рублей”.

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