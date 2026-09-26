Едем на Фестиваль фонтанов в Петергоф: как доехать без пробок и что нужно знать

Что за праздник и зачем ехать?
В этом году тема фестиваля — «Счастье». Организаторы приурочили его к 200-летию парка Александрия. На два дня Нижний парк превратится в сказку.
Гостей ждет яркое вечернее шоу. На фасад Большого дворца будут проецировать световые картины. Все это пройдет под музыку, с артистами, огненными спецэффектами и салютом. Шоу поможет вспомнить самые теплые детские моменты.
Как добраться: пустят больше автобусов
Ехать на машине — не лучшая идея. С парковками у парка в эти дни всегда беда. Проще и дешевле доехать на общественном транспорте.
Для удобства туристов пустят больше автобусов № 210, сообщает Комитет по транспорту города. Они едут от станции метро «Автово» прямо до Петергофа.
- На маршрут добавят два дополнительных автобуса.
- С 15:00 до 23:00 они будут ходить каждые 9–10 минут.
Ждать на остановке долго не придется.
Как еще добраться из центра СПб:
- Быстро и красиво: на «Метеоре» (теплоход на подводных крыльях). Отходит от Дворцовой набережной и мчит прямо к Нижнему парку за 35–40 минут.
- Бюджетно: на электричке от Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф», а там 10 минут на любом автобусе до парка.
Собирайте друзей, заряжайте телефоны и отправляйтесь за осенними впечатлениями!
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