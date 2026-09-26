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Едем на Фестиваль фонтанов в Петергоф: как доехать без пробок и что нужно знать

Опубликовано: 26 сентября 2026 01:53
 Проверено редакцией
Едем на Фестиваль фонтанов в Петергоф: как доехать без пробок и что нужно знать
Едем на Фестиваль фонтанов в Петергоф: как доехать без пробок и что нужно знать
Global Look Press / Maksim Konstantinov
26 и 27 сентября в Петергофе пройдет знаменитый Осенний праздник фонтанов. Это одно из самых красивых событий года, которое закрывает летний сезон.

Что за праздник и зачем ехать?

В этом году тема фестиваля — «Счастье». Организаторы приурочили его к 200-летию парка Александрия. На два дня Нижний парк превратится в сказку.

Гостей ждет яркое вечернее шоу. На фасад Большого дворца будут проецировать световые картины. Все это пройдет под музыку, с артистами, огненными спецэффектами и салютом. Шоу поможет вспомнить самые теплые детские моменты.

Как добраться: пустят больше автобусов

Ехать на машине — не лучшая идея. С парковками у парка в эти дни всегда беда. Проще и дешевле доехать на общественном транспорте.

Для удобства туристов пустят больше автобусов № 210, сообщает Комитет по транспорту города. Они едут от станции метро «Автово» прямо до Петергофа.

  • На маршрут добавят два дополнительных автобуса.
  • С 15:00 до 23:00 они будут ходить каждые 9–10 минут.

Ждать на остановке долго не придется.

Как еще добраться из центра СПб:

  • Быстро и красиво: на «Метеоре» (теплоход на подводных крыльях). Отходит от Дворцовой набережной и мчит прямо к Нижнему парку за 35–40 минут.
  • Бюджетно: на электричке от Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф», а там 10 минут на любом автобусе до парка.

Собирайте друзей, заряжайте телефоны и отправляйтесь за осенними впечатлениями!

Ранее «Городовой» рассказывал, как не испортить себе праздник фонтанов в Петергофе.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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