Капусту квасим только в эти дни октября-ноября 2026 года: получится насыщенная и сочная

Квашение капусты — популярное занятие осенью. При заготовке важно выбрать не только проверенный рецепт, но и подходящий день.

Конечно, можно в это верить, можно не верить. Но факт остается фактом - если заквасить капусту в определенные дни, то она получится более сочной и насыщенной.

Опытные хозяйки учитывают фазу Луны, чтобы капуста получилась вкусной, сочной и хрустящей. Правильный день помогает заготовке храниться долгие месяцы.

Благоприятные дни

В октябре идеальными для квашения считаются 26 и 27 числа. Также благоприятны 1, 8, 9, 10, 15, 24, 25, 28 и 29 октября. Неудачные дни — 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 21 и 31 октября. Остальные дни нейтральные. В ноябре лучше квасить с 1 по 4 и с 21 по 30 ноября. Неподходящие дни — с 6 по 19 ноября.

Рецепт без уксуса

Возьмите кочан капусты, морковь, 1 литр воды, столовую ложку сахара, две столовые ложки соли, лавровый лист и душистый перец. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и специи, проварите пару минут, остудите. Нашинкуйте капусту, натрите морковь, перемешайте и немного помните. Выложите овощи в банку, утрамбуйте и залейте рассолом так, чтобы он полностью покрывал капусту.

Как довести до готовности

Не закрывайте банку сутки, оставьте при комнатной температуре. Пару раз за день проткните содержимое длинной шпажкой до дна. Если через сутки вкус устраивает, уберите на хранение в холодильник под крышкой. Если вкус недостаточно насыщенный, оставьте еще на 1-2 дня.

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