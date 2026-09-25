Электротрайки, новые знаки и горячие батареи: как Васильевский остров готовится к холодам

На Васильевском острове проверили спецтехнику и придумали новые правила уборки снега.

Парковкам — особое внимание, машинам — ограничения

Васильевский остров к снегопадам готов. Чиновники и дорожники лично проверили технику, запасы соли и карты уборки.

Главная проблема зимой — припаркованные машины. Из-за них снегоуборочная техника просто не может проехать. На Василеостровском острове сейчас работает около 9 тысяч платных парковочных мест.

Чтобы чистить их быстро, создадут 10 мобильных бригад по два человека. Они будут точечно убирать снег там, где не проедет большой трактор, рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Кроме того, на 10 улицах установят знаки «Остановка запрещена». Но ночью! Это нужно, чтобы спецтехника могла за ночь полностью вычистить проезжую часть от края до края.

Если оставить машину под таким знаком в запрещенное время, ее может забрать эвакуатор.

Электротрайки для дворников: тишина и экология

В автопарке ГУЖА появились необычные новинки. Одна из них — компактный электрический трицикл.

На таком трехколесном «байке» дворники будут перевозить лопаты, метлы и противогололедные средства по узким дворам исторического центра.

Главный плюс этой техники — она работает практически бесшумно. Трицикл не будет будить жильцов гулом мотора в шесть утра.

Петербуржские власти сейчас активно закупают компактную технику. Для старого фонда с его узкими дворами-колодцами это единственное спасение.

В Ленобласти уже включают батареи

Пока в Петербурге только тестируют техники и ждут холодов, в Ленинградской области уже стартовал отопительный сезон.

По правилам, отопление включают, когда среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов пять дней подряд. Днем в регионе пока еще относительно тепло, но ночью столбики термометров опускаются до плюс 5 градусов, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Поэтому ждать сильных морозов не стали. Тепло уже начали подавать в Бокситогорском, Волховском, Киришском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском и Тосненском районах, а также в Сосновом Бору.

Первыми по традиции подключают детские сады, школы и больницы. Вслед за ними тепло приходит в жилые дома.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге заменили изношенные на умные трубы.