Не только тушенка: какие консервы способны храниться годами и что стоит иметь в запасе

Названы консервы с самым длительным сроком хранения

Консервы не требуют хранения в холодильнике, при этом они способны долго оставаться съедобными. Именно поэтому удобно держать их дома про запас. Низкокислотные консервы, к которым можно отнести бобовые, тыкву, мясо, готовые блюда и овощи, способны храниться 2-5 лет. У томатов, фруктов и прочих высококислотных продуктов срок годности будет меньше - примерно 12-18 месяцев.

Фасоль

Фасоль в жестяной банке обязательно должна быть в запасе, ведь она способна долго храниться, а также может использоваться для большого количества блюд. Этот продукт подойдет для рагу, салатов, супов, а также в качестве самостоятельного блюда.

Тыква

Пюре из тыквы также можно отнести к низкокислотным продуктам, поэтому оно без проблем будет храниться до 5 лет. Продукт подойдет для каш, супов, выпечки, соусов. В составе такого пюре не должно быть соли и сахара.

Зеленая фасоль

Этот продукт является низкокислотным, поэтому при правильных условиях будет храниться очень долго. Зеленая фасоль подойдет для супов, гарниров, салатов, тушеных блюд. Лучше выбирать те консервы, которые не имеют в составе ничего лишнего.

Тунец и прочая рыба

Рыба в консервах обладает питательной ценностью, поэтому ее также стоит рассматривать для покупки. При выборе тунца нужно смотреть на маркировку производителя, так как время хранения консервы может отличаться.

Лучше всего отдавать предпочтение тем консервам, на которых указано, что они могут храниться без холодильника.

Помидоры

Консервированные помидоры также можно рассматривать для своих запасов, но важно понять, что они хранятся меньше, чем низкокислотная продукция. Лучше всего съедать помидоры в течение 12-18 месяцев.

Как хранить консервы без холодильника

Консервы можно хранить при температуре до +20 градусов. Важно избегать солнечного света, жары и перепадов температур. Идеальным вариантом станет шкаф, кладовка, которые находятся подальше от отопительных приборов.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова всегда держит дома запас консервов. Это позволяет не беспокоиться о еде, ведь в любой момент можно что-то приготовить. Она отдает предпочтение тушенке, рыбным консервам, горошку, кукурузе и фасоли.

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