Новая “Буханка” не будет прежней: УАЗ раскрыл, каким может стать легендарный фургон

"Буханка" может сменить дизайн. Стало известно, что УАЗ рассматривает три технических варианта изменений. Важное уточнение: слухи о скором выходе новой «Буханки» некорректны. До конца 2026 года завод намерен только определиться с концепцией, а не начать выпускать обновленные модели, пишет автоэксперт.
Почему вопрос назрел
Нынешнее семейство УАЗ СГР ведёт родословную от машины 1965 года. При всех модернизациях схема осталась прежней: рамная конструкция, бескапотная компоновка, зависимые мосты, рессоры и подключаемый полный привод. Серийная «Буханка» оснащается бензиновым ЗМЗ-409055 объёмом 2693 см3, развивающим 112,2 л.с. и 213 Н·м, пятиступенчатой механикой и двухступенчатой раздаткой. Клиренс — 205 мм, глубина брода — 500 мм.
«Буханку» покупают не за управляемость или комфорт. Она работает там, где существуют «не дороги, а направления». Поэтому новая машина должна сохранить проходимость, простоту, ремонтопригодность и цену.
Три варианта
- Новый кузов на старой платформе СГР. Сохраняется проверенная ходовая часть и полный привод, но исправляются архаичные черты кабины. Минус — дорогая оснастка для штампованного кузова на старой основе.
- Возрождение идеи УАЗ-3165 на базе «Патриота». Платформа «Патриота» плюс новый кузов. Более современная рама, рулевое, тормоза и агрегаты. Точные характеристики пока не утверждены.
- Глубокая переработка Sollers Argo. Отказ от прямого развития шасси «Буханки» в пользу современной коммерческой архитектуры. Потребует адаптации под внедорожные требования.
Мнения водителей:
«Не трогайте "Буханку", испортите!»
«Для начала полуавтомат купите на завод, а то всё ещё электродами варите, да кузов сделайте, чтоб не ржавел. А то в автосалонах стоят уже ржавые».
«Лучше пусть доведут до ума существующие варианты "Буханки" и на половину снизят цену», - отметил водитель и получил множество реакций.
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