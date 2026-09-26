Не ходить в лес и утеплить дом: праздник Воздвиженье — приметы погоды, традиции, поверья

Народные приметы на 27 сентября

27 сентября - праздник Воздвиженье. В православном календаре это один из двенадцати главных праздников — Воздвижение Креста Господня. Он посвящён обретению и воздвижению Креста, на котором был распят Иисус Христос.

Что делали в этот день

На Воздвиженье соблюдали строгий пост. Верующие шли в церковь, а на стол ставили только постные блюда. Чаще всего это были блюда из капусты. В народе говорили: «На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца». Считалось, что тот, кто постится в этот день, получит прощение семи грехов.

Крест был главным символом защиты. Люди вешали кресты и иконы у входа в дом, чтобы нечистая сила не могла войти. А поговорка «Воздвиженье лето движет» напоминала: тепло уходит, пора готовиться к зиме. Хозяева утепляли дома, проверяли хранилища для продуктов, заготавливали дрова.

Чего избегали

В этот день старались не браться за тяжёлую работу. Считалось, что нужно больше времени уделить молитве и размышлениям. Не ходили в лес — верили, что там можно заблудиться, потому что лесные духи и нечисть становятся особенно активными. Не начинали новых важных дел: они могли пойти неудачно. И, конечно, не ели мясо и молочные продукты — пост есть пост.

Приметы

Если журавли улетели на юг — зима будет ранней и холодной.

Если в этот день дождь — осень простоит долго и будет тёплой.

Северный ветер предвещал морозную и суровую зиму.

Снег до Воздвиженья — зима будет снежной и затяжной.

Именины: 27 сентября поздравляют Иоанна и Николая.

Ранее Городовой рассказал о приметах на 26 сентября.