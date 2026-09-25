Соль от слизней больше не использую: за 1 вечер преграждаю вредителям путь к грядкам — и моллюсков словно ветром сдуло

Слизни атакуют по ночам. Днём их не видно, а утром на грядках красуются объеденные листья салата и капусты. Первое, что приходит в голову, — соль. Она действительно убивает моллюсков, но почва от неё засаливается, и растениям это вредит. Есть более щадящие способы.
Гранулы-приманки на основе фосфата железа
Препараты с фосфатом железа выпускают в виде гранул. Это не порошок, которым посыпают слизня. Моллюск съедает гранулу, теряет аппетит и прячется. Поэтому не стоит искать мёртвых слизней возле капусты — их может там не быть, а средство работает. Дозировку и правила применения смотрите в инструкции.
Препарат не абсолютно безвреден: вспомогательные компоненты у разных производителей отличаются. Используйте только разрешённое для ваших культур и храните в недоступном месте.
Что сделать помимо гранул
Одной химии мало. Слизни любят сырость и укрытия. Уберите доски, растительные остатки, влажный мусор. Поливайте утром, чтобы к ночи земля подсохла. Собирайте моллюсков вручную — это заметно снижает их число.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова комбинирует гранулы с механическими барьерами. Она рассыпает вокруг грядок крупную яичную скорлупу, измельчённую в крошку. Острые края мешают слизням подползать к растениям. Ещё один её приём: вечером она выходит с фонариком и собирает моллюсков в банку с солёной водой. Этот совет она считает обязательным дополнением: гранулы убивают не всех, а ручной сбор сокращает популяцию быстрее.
Безопасная обработка — это гранулы, уборка укрытий и ручной сбор. Тогда слизни не оставят вас без урожая.
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