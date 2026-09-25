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Соль от слизней больше не использую: за 1 вечер преграждаю вредителям путь к грядкам — и моллюсков словно ветром сдуло

Опубликовано: 25 сентября 2026 03:04
 Проверено редакцией
Соль от слизней больше не использую: за 1 вечер преграждаю вредителям путь к грядкам — и моллюсков словно ветром сдуло
Соль от слизней больше не использую: за 1 вечер преграждаю вредителям путь к грядкам — и моллюсков словно ветром сдуло
Городовой ру
Слизни оставляют от молодых посадок одни объеденные листья, а соль вредит почве. Рассказываем, как безопасно перекрыть вредителям дорогу к грядкам.

Слизни атакуют по ночам. Днём их не видно, а утром на грядках красуются объеденные листья салата и капусты. Первое, что приходит в голову, — соль. Она действительно убивает моллюсков, но почва от неё засаливается, и растениям это вредит. Есть более щадящие способы.

Гранулы-приманки на основе фосфата железа

Препараты с фосфатом железа выпускают в виде гранул. Это не порошок, которым посыпают слизня. Моллюск съедает гранулу, теряет аппетит и прячется. Поэтому не стоит искать мёртвых слизней возле капусты — их может там не быть, а средство работает. Дозировку и правила применения смотрите в инструкции.

Препарат не абсолютно безвреден: вспомогательные компоненты у разных производителей отличаются. Используйте только разрешённое для ваших культур и храните в недоступном месте.

Что сделать помимо гранул

Одной химии мало. Слизни любят сырость и укрытия. Уберите доски, растительные остатки, влажный мусор. Поливайте утром, чтобы к ночи земля подсохла. Собирайте моллюсков вручную — это заметно снижает их число.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова комбинирует гранулы с механическими барьерами. Она рассыпает вокруг грядок крупную яичную скорлупу, измельчённую в крошку. Острые края мешают слизням подползать к растениям. Ещё один её приём: вечером она выходит с фонариком и собирает моллюсков в банку с солёной водой. Этот совет она считает обязательным дополнением: гранулы убивают не всех, а ручной сбор сокращает популяцию быстрее.

Безопасная обработка — это гранулы, уборка укрытий и ручной сбор. Тогда слизни не оставят вас без урожая.

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Автор:
Евгения Сухова
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