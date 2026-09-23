Осенняя подкормка смородины для крупного урожая — и ягод в следующем сезоне больше, чем звёзд на небе

Осенняя подкормка смородины суперфосфатом: как внести удобрение правильно, чтобы оно досталось корням, а не осталось на поверхности.

Осень — время подготовить смородину к зиме. От того, как растение уйдёт в холода, зависит урожай следующего сезона. Один из ключевых этапов — подкормка фосфором. Но многие огородники допускают ошибку, которая сводит все усилия к нулю.

Главная ошибка при внесении суперфосфата

Фосфор — малоподвижный элемент. В тяжёлой глинистой почве за год он перемещается не дальше одного сантиметра от места внесения. В песчаной — на три-четыре сантиметра. Если просто рассыпать гранулы по поверхности, корни их не получат. Но и глубоко рыхлить нельзя: корни смородины расположены близко к поверхности. Заглубление больше чем на 3–4 сантиметра их повредит.

Как внести фосфор правильно

Огородники нашли простой выход — самодельный штырь. Это обычная трубка с заострённым концом. Ею делают проколы вокруг куста на глубину около 10 сантиметров. В каждое отверстие засыпают суперфосфат или двойной суперфосфат. Фосфор оказывается прямо среди всасывающих корешков. После этого куст поливают, и лунки естественным образом затягиваются.

Под молодой трёхлетний куст достаточно 100 граммов суперфосфата. Точность можно не соблюдать: избыток не вредит растению. Действие подкормки сохраняется 2–3 года.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова использует этот метод несколько лет. Она советует делать проколы по кругу на расстоянии 15–20 сантиметров от ствола — именно там сосредоточены активные корни. Ещё один её приём: после внесения суперфосфата она засыпает лунки золой. Зола не только закрывает отверстия, но и добавляет калий, который тоже нужен смородине для зимовки.

Правильное внесение фосфора — залог будущего урожая. Штырь и точное заглубление решают проблему. Соблюдая эти простые правила, можно получить щедрое плодоношение в следующем сезоне.

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