Зачем Турция, когда есть океан: безвизовый рай с прямым перелетом — серфинг, восточные сказки и низкие цены

Отличная страна для осеннего отдыха

Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Касабланку превратили Марокко в удобное направление для россиян. Въезд безвизовый: нужен лишь загранпаспорт, действующий от трех месяцев после выезда. Находиться в стране можно до 90 дней. Миграционную карту легко заполнить прямо в самолете.

Как добраться и сколько стоит

С 21 января 2026 года Royal Air Maroc запустила рейсы из Петербурга трижды в неделю на Boeing 737 800. Билеты в обе стороны стоят от 36 000 рублей. Из Москвы самолеты летают ежедневно, а цена перелета туда-обратно начинается от 27 500 рублей.

Касабланка против Антальи

Касабланка — не типичный курорт, а энергичный мегаполис, где колониальная архитектура граничит с небоскребами и восточными рынками. Летом здесь комфортные +22…+30 °C, а океанский бриз спасает от жары. Вода в Атлантике прохладная, но идеально чистая. Визитная карточка города — мечеть Хасана II с высочайшим в Африке минаретом (210 м), куда пускают даже немусульман. В отличие от Антальи, здесь вы получите городскую культуру, гастрономию и атмосферу Востока, а не только пляж.

Кухня и бюджет

Марокканская гастрономия — это ароматный таджин из глиняной посуды, сытный кускус и знаменитый мятный чай («марокканский виски») с большим количеством сахара. На местных рынках лежат горы оливок и специй, а торговля считается обязательным ритуалом: цену можно легко снизить вдвое.

Неделя самостоятельного путешествия обойдется в 50-70 тысяч рублей с учетом перелета. Проживание в аутентичных риадах стоит 7-20 тысяч рублей. Питание — до 14 тысяч рублей за неделю. При строгой экономии 13-дневный трип с арендой авто и серфингом можно уложить в 350 евро. Ну а между городами удобно перемещаться на доступных поездах и автобусах.

Что посмотреть за пределами города

Из Касабланки легко добраться до рынков Марракеша, белых стен Эс-Сувейры или пляжей Агадира. Оптимальное время для поездки — с марта по октябрь, когда климат наиболее мягкий, а цены остаются умеренными. Выбирайте маршрут заранее и бронируйте жилье: в популярные месяцы свободных мест меньше, а стоимость выше.

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