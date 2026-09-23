Ozon и Wildberries получили нового конкурента: крупная российская компания запустила свой маркетплейс

Названа компания, которая выходит на рынок маркетплейсов

DNS на данный момент занимается развитием собственной площадки для других продавцов. На сайте компании можно найти портал “Селлер”, через который поставщики могут продавать продукцию.

На данный момент проект DNS работает в режиме закрытого бета-теста. Продавец должен зарегистрироваться, после чего ему откроется доступ.

Принцип работы нового маркетплейса

На складах DNS будет храниться товар поставщиков, при этом компания обеспечивает обработку заказов и хранение. Поставщики должны будут платить комиссию до 25% от суммы продажи. Хранение товара, логистика, эквайринг уже включены в стоимость агентского вознаграждения, поэтому отдельно платить за них не придется.

Стоит отметить, что размер ставки будет зависеть от разных условий, при этом 25% комиссии станет максимальным размером. В некоторых случаях цифра окажется меньше.

Города, в которых принимают товары

На данный момент поставки осуществляются лишь в семи городах: Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Екатеринбург, Владимир. Информации о еще двух городах пока нет.

Изначально продавцу следует пройти регистрацию на портале и верификацию. После этого ему нужно будет создать карточки товаров, промаркировать продукцию, оформить заявку и отправить передаточный документ.

Сейчас услугами не может пользоваться каждый желающий, ведь доступ выдается после приглашения. Такая мера является временной.

Компания не стремилась к созданию маркетплейса

В 2025 году компания опубликовала пост в социальных сетях 1 апреля, где заявила, что станет маркетплесом. Позже вышло заявление, что новость является шуткой, поэтому они не намерены придерживаться этой идеи, сообщает prufy.ru.

В 2021 году совладелец DNS Сергей Мещанюк заявлял, что верит в силу специализации. Но теперь подход компании поменялся. Благодаря маркетплейсу DNS получит возможность расширить ассортимент товаров, а также улучшить свою прибыль.

Личное мнение

Автор “Городового” Полина Аксенова неоднократно покупала в сети DNS технику для квартиры, посуду и гаджеты. Идея с маркетплейсом - очень интересна, так как компания проверена временем.

Отзывы

"Маркетплейсов и так уже много, они буквально на каждом шагу. Я не представляю, если их станет еще больше. Для меня подобная идея кажется сомнительной". "Потерял доверие к действующим маркетплейсам, поэтому буду рад открытию нового. DNS внушает доверие, иногда делаю там покупки".

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