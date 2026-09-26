Городовой / Новости Петербурга / Никакой горячей воды: как правильно мыть сухофрукты и почему - лайфхак
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Бабье лето 2026: прощальное тепло и первые заморозки по народным приметам - прогноз синоптиков Новости Петербурга
Идем за грибами... в Ботанический сад: чем удивит фестиваль «Планета грибов 2026» Новости Петербурга
Вкус детства: что такое подлива №1 и как приготовить тот самый соус из советской столовой Полезное
Главные опасности гостиниц: осмотрите эти места в первую очередь Новости Петербурга
В каком возрасте вы застыли? Выбирайте игрушку, а мы расскажем, сколько лет вашему внутреннему ребенку Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Никакой горячей воды: как правильно мыть сухофрукты и почему - лайфхак

Опубликовано: 26 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Никакой горячей воды: как правильно мыть сухофрукты и почему - лайфхак
Никакой горячей воды: как правильно мыть сухофрукты и почему - лайфхак
Городовой ру
Как правильно мыть сухофрукты, чтобы не отравиться

Сухофрукты — продукт полезный и вкусный, в них сохранены витамины и полезные вещества. Их часто покупают на перекус, но не все знают, что есть их прямо из магазина нельзя. Для лучшего хранения сухофрукты обрабатывают сернистым ангидридом. Это вещество создает на поверхности плёнку, которая защищает продукт от порчи.

Почему сухофрукты нужно мыть

Сернистый ангидрид токсичен. Если не смыть плёнку, можно получить отравление. Это вещество не растворяется в горячей воде, поэтому мыть сухофрукты кипятком бессмысленно. Нужен только холодный способ обработки.

Как правильно мыть

Высыпьте порцию сухофруктов в глубокую тарелку. Залейте холодной водой: она растворяет соединения газа. Оставьте на 15 минут. После этого промойте сухофрукты под краном. Теперь продукт готов к употреблению, сернистый ангидрид смыт.

Что учесть

  • Не используйте горячую воду: она не уберет токсичную пленку;
  • Не ешьте сухофрукты сразу из упаковки;
  • Замачивание в холодной воде занимает всего 15 минут, но защищает от отравления.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова всегда заливала горячей водой все сухофрукты. Особенно курагу, которая под воздействием кипятка разваривалась. На вкус это, естественно, влияло, оказалось, и на полезные свойства тоже.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью