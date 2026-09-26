Никакой горячей воды: как правильно мыть сухофрукты и почему - лайфхак

Сухофрукты — продукт полезный и вкусный, в них сохранены витамины и полезные вещества. Их часто покупают на перекус, но не все знают, что есть их прямо из магазина нельзя. Для лучшего хранения сухофрукты обрабатывают сернистым ангидридом. Это вещество создает на поверхности плёнку, которая защищает продукт от порчи.
Почему сухофрукты нужно мыть
Сернистый ангидрид токсичен. Если не смыть плёнку, можно получить отравление. Это вещество не растворяется в горячей воде, поэтому мыть сухофрукты кипятком бессмысленно. Нужен только холодный способ обработки.
Как правильно мыть
Высыпьте порцию сухофруктов в глубокую тарелку. Залейте холодной водой: она растворяет соединения газа. Оставьте на 15 минут. После этого промойте сухофрукты под краном. Теперь продукт готов к употреблению, сернистый ангидрид смыт.
Что учесть
- Не используйте горячую воду: она не уберет токсичную пленку;
- Не ешьте сухофрукты сразу из упаковки;
- Замачивание в холодной воде занимает всего 15 минут, но защищает от отравления.
Личный опыт
Автор "Городового" Алина Владимирова всегда заливала горячей водой все сухофрукты. Особенно курагу, которая под воздействием кипятка разваривалась. На вкус это, естественно, влияло, оказалось, и на полезные свойства тоже.