Петропавловка изнутри: монетки для зайца, длинные пальцы Петра и полуденный залп

Петропавловская крепость — это место, откуда начался Санкт-Петербург.

С чего всё началось: остров, зайцы и война

День рождения Петропавловки — это день рождения самого Петербурга. Петр I приказал заложить крепость 27 мая 1703 года. Место выбрали на Заячьем острове.

Строили крепость для защиты от шведов. Самый частый факт, который удивляет туристов: крепость ни разу не участвовала в реальных боевых действиях. Шведы до нее просто не дошли.

Интересная деталь: заячьим остров назвали не просто так. По легенде, во время наводнения испуганный зайчонок прыгнул прямо на сапог Петру I.

Сегодня у Иоанновского моста, ведущего в крепость, стоит маленькая скульптура зайчика Арсения. Туристы бросают ему монетки на постамент «на удачу».

«Русская Бастилия»: главная тюрьма империи

Так как воевать крепости не пришлось, её превратили в политическую тюрьму. Здесь держали тех, кто выступал против власти.

В казематах Трубецкого бастиона сидели декабристы, писатели и революционеры. Условия здесь были суровыми: сырость, тишина и каменные мешки-камеры.

Сегодня Тюрьма Трубецкого бастиона — один из самых впечатляющих музеев внутри крепости.

Петропавловский собор: усыпальница царей и ангел на шпиле

Главный ориентир крепости — золотой шпиль Петропавловского собора. Его высота вместе с фигурой ангела — 122,5 метра. Долгое время это было самое высокое здание в городе.

Внутри собора находятся усыпальницы почти всех российских правителей, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II.

Исключений всего два. Петр II умер в Москве и похоронен в Кремле. А место захоронения убитого юного императора Ивана VI не найдено до сих пор.

Необычный Петр I и неожиданный космос

Гуляя по территории, вы точно увидите несколько странных и интересных объектов:

Необычный памятник Петру I. Скульптор Михаил Шемякин изобразил царя с маленькой головой и очень длинными пальцами. Памятник выглядит непривычно, но с ним любят фотографироваться. Говорят, если потереть пальцы царя, будет тебе счастье и богатство. Музей космонавтики. Звучит неожиданно для старинной крепости. Но именно здесь в 1930-х годах работала лаборатория, где создавали первые советские ракетные двигатели. В музее можно увидеть настоящие скафандры и макеты ракет. Ботный домик. Небольшое здание рядом с собором, построенное специально для хранения «дедушки русского флота» — ботика Петра I.

Полуденный выстрел и прогулка по стенам

Каждый день в 12:00 в крепости происходит то, к чему местные давно привыкли, а туристы вздрагивают: с Нарышкина бастиона стреляет пушка. Эта традиция существует со второй половины XIX века. По этому выстрелу раньше сверяли часы весь город.

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