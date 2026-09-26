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Люди в черном: почему этот цвет стал символом злодеев и нечисти

Опубликовано: 26 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Люди в черном: почему этот цвет стал символом злодеев и нечисти
фото Global Look Press
Что на самом деле означал черный цвет

Черная одежда в кино и литературе давно стала визуальным маркером злодея — темный силуэт сразу намекает на недобрые намерения. Но так было далеко не всегда, и история этого цвета куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Откуда взялась традиция

Привычка наряжать нечистую силу, ведьм и колдунов в черное появилась только в XIX веке. До этого главным «цветом зла» считался зеленый — не весенний и свежий, а болезненный, ассоциирующийся с гниением, тленом и смертью.

Так что если бы сказки писали в Средние века, Баба-Яга вполне могла бы щеголять в зеленом наряде.

Черный как символ статуса

Долгие века черный костюм означал вовсе не мрачность, а знатность, богатство и элегантность. Дело в том, что глубоко окрасить ткань в черный цвет было технически сложно и невероятно дорого.

Наряды такого оттенка могли позволить себе только состоятельные аристократы, и черный цвет говорил скорее о власти, чем о темной душе.

Как это использовать

  • Если хочется добавить в образ загадочности, черный работает безотказно — но помните, что в истории он часто означал аристократизм, а не злые намерения.
  • Зеленый в средневековом контексте может сыграть на контрасте ожиданий — попробуйте использовать его для создания необычного образа персонажа.
  • Цвет сам по себе не делает героя плохим или хорошим — важнее то, как он сочетается с детальми и мимикой.

Цвет в одежде — это не просто эстетика, а культурный код, который меняется со временем. То, что сегодня кажется зловещим, раньше могло быть признаком роскоши и благородства.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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