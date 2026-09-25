Городовой / Новости Петербурга / Как находить грибы в любом лесу: опытные грибники знают этот секрет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил простому способу Полезное
Обойдемся без пуховика: по прогнозам грядущая зима в России станет аномально теплой Новости Петербурга
Что забывают в Эрмитаже: от смартфонов до кроликов и вставной челюсти Новости Петербурга
Забудьте о «Мимозе» и оливье — в моде салат «Снежная королева»: копчёная грудка, ананас и морковь — хит любого застолья Полезное
Дождь по ночному расписанию и +15 °C на термометрах: погода готовит петербуржцам подарок на выходные Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как находить грибы в любом лесу: опытные грибники знают этот секрет

Опубликовано: 25 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как находить грибы в любом лесу: опытные грибники знают этот секрет
фото Global Look Press
Как не вернуться домой с пустой корзиной

Многие новички бродят по лесу наугад — хватают первую попавшуюся тропинку, смотрят в землю и уходят ни с чем. Опытный грибник сперва читает лес: деревья, влажность, рельеф — и только потом начинает искать.

Несколько простых приемов помогут перестать ходить хаотично и начать собирать с умом.

Смотрите на лес, а не под ноги

У каждого гриба свои вкусы. Подберезовики держатся берез, подосиновики — осин, маслята прячутся в хвойниках, а опята обожают пни и валежник. Зайдя в лес, сначала определите, какие деревья вокруг — это сразу сужает зону поиска.

Влажность тоже решает: после засухи перспективны тенистые участки, после дождя стоит проверить и возвышенности.

Нашли один — проверьте вокруг

Один гриб редко бывает случайным. Присядьте, раздвиньте траву, загляните под листья — многие прячутся так, что с ходу не заметишь. Десять минут внимательного осмотра рядом с находкой дают больше, чем быстрый переход на сотню метров.

Опушки и поляны часто лучше чащи

На границах леса больше света, другая влажность и растительность — условия для грибов там могут оказаться богаче, чем в глуши. Но безоговорочного правила нет: все зависит от вида, который ищете.

Главные правила безопасности и сбора

  • Не кладите в корзину гриб, в котором не уверены на сто процентов — запах и вкус ядовитость не выдают, лучше оставить сомнительный экземпляр в лесу.
  • Берите плетеную корзину, а не пакет: в полиэтилене грибы мнутся и портятся быстрее.
  • Не тяните с обработкой: грибы — продукт скоропортящийся, перебрать и переработать желательно в течение суток.

Секрет опытного грибника — не в особом маршруте, а в умении читать лес. Лучше вернуться с несколькими точно опознанными грибами, чем с полной корзиной сомнительных находок.

Читайте также:

Новогодние выходные 2026–2027 изменили: когда и как отдыхаем - точные даты

Когда появится бензин на всех заправках в России — чего ждать автомобилистам

Когда лучше мыть голову — утром или вечером: эксперты дали точный ответ

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью