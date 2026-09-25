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Музей градозащиты в Петербурге остаётся на месте: как договорились общественники и чиновники

Опубликовано: 25 сентября 2026 13:52
 Проверено редакцией
Музей градозащиты в Петербурге остаётся на месте: как договорились общественники и чиновники
Музей градозащиты в Петербурге остаётся на месте: как договорились общественники и чиновники
фото: Городовой.ру
Громкая история с выселением Музея истории градозащитного движения в Петербурге закончилась компромиссом.

Чиновники из Комитета имущественных отношений (КИО) и активисты из ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников) вышли на мировое соглашение прямо в апелляционном суде.

Выселение отменяется, а музей пока остаётся в самом центре города, сообщает "ДП".

О чём договорились?

Смольный забирает своё требование расторгнуть договор аренды. Но взамен общественникам поставили жёсткие рамки:

  • Погасить штраф. ВООПИиК обязан за месяц выплатить городу около 193 тысяч рублей пени.
  • Узаконить ремонт. Музей признал, что в помещении сделали перепланировку без согласования. До июля 2027 года этот вопрос нужно решить: либо официально оформить проект в городских службах, либо вернуть стенам первоначальный вид.

Если градозащитники просрочат платеж или затянут с документами на ремонт, договор тут же аннулируют. В этом случае музей обяжут собрать вещи и освободить помещение всего за три дня.

Проблемы у музея начались из-за банальных долгов. Пространство площадью 190 «квадратов» на Захарьевской улице, 14, ВООПИиК арендует у города ещё с 2008 года.

Чем уникален этот музей?

Центр культурного наследия имени академика Бориса Пиотровского — место для Петербурга знаковое. Его открыли в конце 2021 года на средства гранта Президента.

Это первое и единственное в городе пространство, которое рассказывает, как спасали архитектурный облик Петербурга в советские годы и в лихие девяностые.

Музей назвали в честь легендарного директора Эрмитажа Бориса Пиотровского (деда нынешнего вице-губернатора Петербурга).

Внутри нет пыльной скучной теории. В экспозиции больше 200 реальных артефактов, спасённых из заброшенных или разрушающихся зданий:

  • старинные печные изразцы и кирпичи с клеймами;
  • реставрационные инструменты и чертежи;
  • фрагменты кованых решёток, двери и даже элементы витражей.

Главная фишка места — всё абсолютно бесплатно. Вход на выставки, лекции и экскурсии свободный для всех желающих.

Что будет дальше?

Сейчас музей работает без сбоев: экспозиция пополняется, гиды водят группы.

Чтобы история с судами и угрозой выселения не повторилась, ВООПИиК планирует зайти с другой стороны. Руководство общества хочет обратиться напрямую к губернатору Александру Беглову.

Чиновника попросят отдать эти метры музею в безвозмездное пользование. Если город согласится, музей наконец-то избавится от арендной кабалы и сможет работать спокойно.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге отметят Всемирный день туризма.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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