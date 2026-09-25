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Готовимся к сезону простуд: когда ждать пик ОРВИ в Петербурге

Опубликовано: 25 сентября 2026 14:41
 Проверено редакцией
Готовимся к сезону простуд: когда ждать пик ОРВИ в Петербурге
Готовимся к сезону простуд: когда ждать пик ОРВИ в Петербурге
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Прививочную кампанию планируют завершить ко 2 ноября.

Осень в Петербурге — это сырость, холод и традиционный всплеск простуд. Вирусы уже активизируются, поэтому врачи советуют подготовиться заранее.

Когда ждать пик заболеваемости?

Обычно вирусная атака начинается в декабре. Настоящий пик приходится на середину этого месяца, рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области Наталия Башкетова на пресс-конференции ТАСС.

Вторую волну врачи часто ждут весной. Но точных дат никто не даст. Всё зависит от погоды и от нашего поведения. Чем больше людей соблюдают гигиену и вовремя делают прививки, тем слабее волна инфекции.

Зачем привиться до 2 ноября?

В Петербурге планируют привить 60% жителей — это больше 3,3 миллиона человек. Основную часть прививочной кампании хотят закончить до 2 ноября.

Эта дата выбрана не просто так. На выработку иммунитета организму требуется около двух недель. Если сделать укол в октябре, организм успеет сформировать надежный щит до начала массовых заболеваниий.

Какие вакцины используют?

В город уже завезли более миллиона доз препаратов. Это проверенные отечественные вакцины: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри», сообщили в Смольном. Они подходят и взрослым, и детям, и беременным женщинам.

Состав вакцин меняют каждый год. Всемирная организация здравоохранения постоянно следит за мутациями вирусов. В свежий состав включили защиту именно от тех штаммов гриппа типов А и B, которые ожидает наука в этом сезоне.

Где и как можно сделать прививку?

Власть делает вакцинацию максимально простой. Привиться можно в районной поликлинике.

Если нет времени стоять в очередях, ищите мобильные пункты. Они работают у станций метро и в популярных людных местах. Процедура бесплатная.

С собой нужно взять только паспорт и полис ОМС (а также свидетельство о рождении, если прививаете ребенка).

Простые правила против вирусов

Прививка — лучшая защита от тяжелых осложнений гриппа. Но не забывайте и о простых привычках, которые помогут остаться здоровым:

  • Мойте руки. Возвращаясь с улицы или из метро, сразу идите к раковине.
  • Проветривайте помещения. Свежий воздух снижает концентрацию вирусов в комнате.
  • Одевайтесь по погоде. Не переохлаждайтесь, но и не кутайтесь слишком сильно.
  • Оставайтесь дома, если заболели. Пожалейте коллежских и близких — не переносить простуду «на ногах».

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург готов к зиме.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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