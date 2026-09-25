Свекла хороша не под шубой, а в этом салате: сыр, апельсин и руккола - сочетание изумительное

Свёкла у многих ассоциируется только с борщом, винегретом и селёдкой под шубой. Шеф-повар Дмитрий Змиевский уверен: стоит добавить пару неожиданных продуктов, и привычный овощ раскрывается совершенно иначе. Он делится рецептом яркого салата с сочным вкусом.
Возьмите две небольшие свёклы, один крупный апельсин, 100 граммов феты или брынзы, 40 граммов грецких орехов и 50 граммов рукколы. Для заправки понадобится две столовые ложки оливкового масла, по одной чайной ложке лимонного сока, мёда и горчицы. Соль и чёрный перец — по вкусу, но с солью будьте осторожны: фета сама по себе солёная.
Приготовление
Свёклу не отваривайте, а запеките: так вкус будет насыщеннее. Каждый корнеплод промойте, обсушите, заверните в фольгу и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 1 час. Готовность проверьте ножом — он должен входить легко. Остудите, очистите и нарежьте крупными дольками.
Апельсин очистите от кожуры и белых плёнок, разберите на дольки. Фету нарежьте крупными кубиками. Грецкие орехи прогрейте на сухой сковороде до появления аромата, затем порубите ножом.
Собирайте салат перед самой подачей: на тарелку выложите рукколу, сверху — свёклу, апельсин, фету и орехи. Полейте заправкой. Если оставить салат стоять, руккола завянет, а орехи потеряют хруст.
Совет: заправляйте салат частями: сначала влейте половину, попробуйте, затем добавьте остальное.
Мнения читателей
«Очень нравится салат с рукколой, свеклой и салатной моцареллой, и посыпать кедровыми орешками!»
«А я на пенсии. Мне только винегрет и с чесноком и майонезом. И только потому, что свой огород и курочки, майонез домашний».
Вывод
Салат из свёклы с апельсином, фетой и орехами — простой способ выйти за рамки привычных рецептов. Сладкая свёкла, сочный апельсин, солёная фета и хрустящие орехи создают яркий вкус.
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