Свекла хороша не под шубой, а в этом салате: сыр, апельсин и руккола - сочетание изумительное

Новости по теме

Обычная свёкла, селёдка и орехи — а получается салат, который съедают первым

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Салат из банальной свеклы, но такой вкусный: исчезает со стола за 1 минуту – и на праздник, и на каждый день

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2 свеклы и 1 банка фасоли – а на выходе сытный и вкусный салат: домашних за уши не оттащить

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Беру 2 свеклы и жареный лук: винегрет и рядом не стоял – не салат, а фантастика

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Обычная свекла и немного сыра – а на выходе нежный и сытный салат: такой вкусный, что готовлю его 2 раза в день

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