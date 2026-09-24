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Макароны томатным соусом больше не заливаю: смешиваю сливки, чеснок, базилик - вкус бесподобный

Опубликовано: 24 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Макароны томатным соусом больше не заливаю: смешиваю сливки, чеснок, базилик - вкус бесподобный
Макароны томатным соусом больше не заливаю: смешиваю сливки, чеснок, базилик - вкус бесподобный
Городовой ру
Просто, быстро, бюджетно

Когда томатные соусы приелись, а душа требует чего-то нежного и сливочного, на выручку приходит этот рецепт. Всего пара ингредиентов — и обычные макароны превращаются в ресторанное блюдо. Попробовав хоть раз, вряд ли захочется возвращаться к привычному томатному соусу.

Паста со сливочным соусом и сыром

Ингредиенты:

Макароны (любые) — 250 г
Чеснок — 2 зубчика
Сливки (любой жирности) — 150 мл (можно заменить молоком + кусочек сливочного масла)
Сыр — горсть (любой, лучше твердый)
Специи: соль, перец, сушеный базилик — по вкусу

Приготовление:

В сковороде обжарьте мелко нарезанный чеснок с каплей масла 1 минуту. Засыпьте туда же сухие макароны и залейте горячей водой так, чтобы она их чуть-чуть прикрывала.
Варите на среднем огне под крышкой, пока вода почти не впитается (около 7–9 минут). Влейте сливки, добавьте специи и тертый сыр. Перемешивайте одну минуту, пока соус не станет густым и тягучим.

Совет: рецепт можно разнообразить, если добавить обжаренный бекон, грибы или курицу. Любой из этих ингредиентов дает бесподобный вкус.

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Автор:
Артем Петров
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