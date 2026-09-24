Решите простую задачу на логику: 4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?

На первый взгляд это обычная задача на порядок действий. Но стоит поторопиться — и ответ окажется неверным. Многие взрослые, уверенные в своих знаниях, спотыкаются именно на таких примерах. Проверьте себя.
Условие
4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?
Правильный порядок действий
- Сначала выполняем то, что в скобках: 4 + 4 = 8.
- Теперь пример выглядит так: 4 + 4 × 8 : 4.
- Умножение и деление равноправны, поэтому идём слева направо. Сначала умножение: 4 × 8 = 32. Затем деление: 32 : 4 = 8.
- Остаётся сложение: 4 + 8 = 12.
- Правильный ответ — 12.
Откуда берутся 8 и 9
Ответ 8 получается, если правильно посчитать правую часть (4 × 8 : 4 = 8), но забыть про первую четвёрку. Ответ 9 выходит, если решать всё подряд слева направо, игнорируя приоритет умножения и скобки: (4+4)×4+4:4 = 36:4 = 9. Оба варианта — следствие невнимательности.
Интересный факт. В разных странах порядок действий обозначают по-разному: в США — PEMDAS, в Великобритании — BODMAS, в Канаде — BEDMAS. Но есть и более глубокое различие: в некоторых школьных программах умножение до сих пор считается приоритетнее деления. Именно поэтому один и тот же пример может дать разные ответы в зависимости от того, где вы учились. Современная математика признаёт равноправие этих операций, но споры не утихают.
Такие задачи тренируют внимание и напоминают, что порядок действий никто не отменял.
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