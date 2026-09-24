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Решите простую задачу на логику: 4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?

Опубликовано: 24 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Решите простую задачу на логику: 4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?
Решите простую задачу на логику: 4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?
Городовой ру
Пример 4 + 4 × (4 + 4) : 4 выглядит простым, но многие получают неверный ответ. Разбираем, где прячется ошибка и почему порядок действий решает всё.

На первый взгляд это обычная задача на порядок действий. Но стоит поторопиться — и ответ окажется неверным. Многие взрослые, уверенные в своих знаниях, спотыкаются именно на таких примерах. Проверьте себя.

Условие

4 + 4 × (4 + 4) : 4 = ?

Правильный порядок действий

  1. Сначала выполняем то, что в скобках: 4 + 4 = 8.
  2. Теперь пример выглядит так: 4 + 4 × 8 : 4.
  3. Умножение и деление равноправны, поэтому идём слева направо. Сначала умножение: 4 × 8 = 32. Затем деление: 32 : 4 = 8.
  4. Остаётся сложение: 4 + 8 = 12.
  5. Правильный ответ — 12.

Откуда берутся 8 и 9

Ответ 8 получается, если правильно посчитать правую часть (4 × 8 : 4 = 8), но забыть про первую четвёрку. Ответ 9 выходит, если решать всё подряд слева направо, игнорируя приоритет умножения и скобки: (4+4)×4+4:4 = 36:4 = 9. Оба варианта — следствие невнимательности.

Интересный факт. В разных странах порядок действий обозначают по-разному: в США — PEMDAS, в Великобритании — BODMAS, в Канаде — BEDMAS. Но есть и более глубокое различие: в некоторых школьных программах умножение до сих пор считается приоритетнее деления. Именно поэтому один и тот же пример может дать разные ответы в зависимости от того, где вы учились. Современная математика признаёт равноправие этих операций, но споры не утихают.

Такие задачи тренируют внимание и напоминают, что порядок действий никто не отменял.

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Автор:
Евгения Сухова
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