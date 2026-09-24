Хэппи-энда не будет, нового сезона — тоже: чем закончился главный хит Иви «Холод»

Какие впечатления оставил финал сериала "Холод"

Финал “Холода” вызвал много вопросов, на которые так и не были получены ответы. Из-за этого у зрителей осталось странное послевкусие. Отмечается, что второго сезона ждать не приходится.

Жене удается выбраться на свободу

Главная героиня совершает побег из колонии, после чего она получает доступ к 2,3 млрд долларов в криптовалюте. Кажется, что после этого у Жени есть все для мести тем, кто разрушил ее жизнь.

Далее обычная история начинает напоминать шпионский боевик. У главной героини появляются нужные связи, она начинает мстить виновным, сообщает "Киноафиша".

Именно на этом этапе зрители понимают, что сериал реко поменял правила игры. Все начиналось с обычной женщины, которая оказалась в тюрьме, а теперь она имеет практически неограниченные возможности.

Чем заканчивается месть

Главному злодею удается отомстить, но здесь не наблюдается многоходового плана, который так хотели увидеть зрители. История смотрится весьма хаотично.

Последняя часть всей истории также вызывает вопросы. От большого состояния Жени остается 677 млн долларов. С этими деньгами она могла исчезнуть, но девушка принимает другое решение. Женя отдает сумму на открытие фонда в нейрохирургии. Она желает оставить после себя что-то полезное.

Есть ли тут хэппи-энд

В данном сериале нет счастливого конца. Даже после отъезда в Кейптаун становится понятно, что любые деньги не смогут вернуть прежнюю жизнь, при этом потеряно слишком много.

Почему после финала остаются вопросы

Финал дает понять, что здесь нет никакой завершенности. Даже после начала новой жизни у героини все равно ощущается напряжение. Зрители понимают, что второго сезона уже не будет, так как была поставлена точка. Правда, она оказалась весьма странной.

Отзывы

“Холод - это тот проект, который может вызвать неоднозначные мысли. Здесь место и холодному расчёту, но и эмоции порой берут верх над рассудком”. “Задумка интересная, но реализация хромает. Напомнила историю Графа Монте - Кристо. Предвкушал что-то наподобие будет, но динамика сюжета быстрая, после каждой серии много вопросов остается. Даже если она вышла, разбогатела, как она набрала команду из людей? Как она авторитетом то стала? Ответов так и нет”.

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