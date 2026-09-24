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Без масла и народных методов: как защититься от клещей в парках Петербурга и лесах области

Опубликовано: 24 сентября 2026 16:27
 Проверено редакцией
Без масла и народных методов: как защититься от клещей в парках Петербурга и лесах области
Без масла и народных методов: как защититься от клещей в парках Петербурга и лесах области
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Осенью паразиты особенно опасны.

Бабье лето и прохладные осенние дни — отличное время для прогулок по лесу. Но расслабляться рано. Клещи никуда не исчезли. Наоборот, перед зимней спячкой они активно ищут добычу.

Только за одну из последних недель сентября к врачам Петербурга и Ленинградской области обратились больше тысячи человек, рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти.

Где чаще всего кусают?

Клещи любят влагу и тенистые места. Главная зона риска сейчас — Ленинградская область. Почти 80% всех укусов происходят именно там.

Самые «кусачие» районы области:

  • Приозерский
  • Выборгский
  • Всеволожский

В самом Петербурге тоже нужно быть начеку. Чаще всего с клещами сталкиваются в Курортном и Выборгском районах, где много парков и лесополос.

Чем опасен маленький паразит?

Клещ опасен не сам по себе, а инфекциями, которые он переносит. Самые известные — клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз). Энцефалит ударяет по нервной системе, а боррелиоз поражает суставы, сердце и кожу.

Важный факт: Клещи не прыгают с деревьев и не летают. Они сидят в высокой траве или на низких кустах. Паразит цепляется за штанину и всегда ползет снизу вверх, выискивая открытую кожу.

Простые правила: как одеваться в лес

Защититься от клеща проще, чем кажется. Главное — правильно собраться на прогулку.

  1. Наденьте светлую одежду. На ней черную точку видно сразу.
  2. Заправьте всё во всё. Брюки — в носки или сапоги, кофту — в штаны. На голову обязательно надеваем кепку или косынку.
  3. Используйте правильный спрей. Обычный репеллент от комаров тут не поможет. Ищите на баллончике средство с пометкой «акарицидное» — оно не просто отпугивает, а парализует клещей. Наносить его нужно строго на одежду.
  4. Осматривайтесь. Делайте паузу каждые 15–20 минут, чтобы стряхнуть с себя непрошеных гостей.

Если вы идете в лес с маленьким ребенком, старайтесь не сходить с широких тропинок. Малышей лучше непускать в высокую траву, а перевозить в коляске, предварительно обработав ее нижнюю часть спреем.

Что делать, если клещ все-таки присосался?

Главное — без паники.

Лучший вариант: сразу поехать в ближайший травмпункт. Врач снимет клеща быстро и правильно.

Если вы далеко от города:

  • Возьмите пинцет или специальную петлю (продается в аптеке).
  • Захватите клеща как можно ближе к коже.
  • Медленно потяните его вверх, слегка прокручивая.
  • Дезинфицируйте ранку спиртом или йодом.

Чего делать нельзя: Ни в коем случае не капайте на клеща подсолнечным маслом или спиртом! Да, он начнет задыхаться, но перед смертью успеет впрыснуть в вашу кровь всю инфекцию из своего желудка.

Тревожные симптомы

Даже если вы сняли клеща, наблюдайте за своим здоровьем три-четыре недели.

Срочно бегите к врачу, если:

  • Поднялась температура.
  • Появилась ломота в суставах и мышцах.
  • Место укуса покраснело, а пятно начинает расти и похоже на «мишень» (красный круг с белым центром внутри). Это главный признак болезни Лайма.

Как защититься на будущее?

Самая надежная защита от клещевого энцефалита — это прививка. В нашем регионе ее сделали уже больше 165 тысяч человек.

Обычно вакцинацию начинают осенью или зимой. Главное правило: закончить курс нужно минимум за две недели до того, как вы пойдете в лес. Организму требуется время, чтобы выработать иммунитет.

Сезон клещей закончится только с приходом постоянных заморозков. А пока на улице плюс — будьте внимательны и берегите себя!

Ранее «Городовой» рассказывал, где паразиты чаще всего кусают петербуржцев.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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