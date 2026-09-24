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Клею прокладку на швабру и мою окна так, что стёкла кажутся невидимыми — ни единого развода

Опубликовано: 24 сентября 2026 17:37
 Проверено редакцией
Клею прокладку на швабру и мою окна так, что стёкла кажутся невидимыми — ни единого развода
Клею прокладку на швабру и мою окна так, что стёкла кажутся невидимыми — ни единого развода
Городовой ру
Осенью окна быстро теряют прозрачность, но вернуть им чистоту поможет неожиданный предмет из ванной комнаты. 

Осенью окна теряют прозрачность: пыль, следы дождя и городская копоть оседают на стекле плотным слоем. Кажется, что без профессиональных средств не обойтись. Но есть простой лайфхак, который используют опытные хозяюшки: обычная гигиеническая прокладка, закреплённая на плоской швабре.

Почему это работает

Секрет в материале. Прокладка не ворсится, не оставляет волокон и отлично впитывает влагу. Верхний слой мягко собирает грязь, а внутренний удерживает её. В отличие от бумажных полотенец, она не размокает и не размазывает пыль. Главное — сначала убрать сухую грязь влажной тряпкой, а уже потом использовать прокладку с распылителем.

Как мыть правильно:

  1. Сначала стекло протирают чистой влажной тряпкой без моющих средств — это снимает пыль и песок.
  2. Затем на плоскую швабру крепят прокладку и распыляют на неё средство для окон.
  3. Движения — сверху вниз, без сильного нажима. Прокладку меняют по мере загрязнения.
  4. После мытья стекло проходят сухой микрофиброй, чтобы убрать остатки влаги.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова пользуется этим методом уже несколько лет. Она советует брать прокладку без ароматизаторов и гелевых вставок — они могут оставить липкий след. Ещё один её приём: мыть окна лучше в безветренный день, иначе пыль прилипнет снова. А для труднодоступных углов она закрепляет прокладку на длинной палке.

Гигиеническая прокладка на швабре заменяет дорогие насадки. Стекло остаётся прозрачным, без разводов и ворсинок.

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Автор:
Евгения Сухова
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