Клею прокладку на швабру и мою окна так, что стёкла кажутся невидимыми — ни единого развода

Осенью окна теряют прозрачность: пыль, следы дождя и городская копоть оседают на стекле плотным слоем. Кажется, что без профессиональных средств не обойтись. Но есть простой лайфхак, который используют опытные хозяюшки: обычная гигиеническая прокладка, закреплённая на плоской швабре.
Почему это работает
Секрет в материале. Прокладка не ворсится, не оставляет волокон и отлично впитывает влагу. Верхний слой мягко собирает грязь, а внутренний удерживает её. В отличие от бумажных полотенец, она не размокает и не размазывает пыль. Главное — сначала убрать сухую грязь влажной тряпкой, а уже потом использовать прокладку с распылителем.
Как мыть правильно:
- Сначала стекло протирают чистой влажной тряпкой без моющих средств — это снимает пыль и песок.
- Затем на плоскую швабру крепят прокладку и распыляют на неё средство для окон.
- Движения — сверху вниз, без сильного нажима. Прокладку меняют по мере загрязнения.
- После мытья стекло проходят сухой микрофиброй, чтобы убрать остатки влаги.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова пользуется этим методом уже несколько лет. Она советует брать прокладку без ароматизаторов и гелевых вставок — они могут оставить липкий след. Ещё один её приём: мыть окна лучше в безветренный день, иначе пыль прилипнет снова. А для труднодоступных углов она закрепляет прокладку на длинной палке.
Гигиеническая прокладка на швабре заменяет дорогие насадки. Стекло остаётся прозрачным, без разводов и ворсинок.
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