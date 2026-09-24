Клею прокладку на швабру и мою окна так, что стёкла кажутся невидимыми — ни единого развода

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5 капель в воду - и стекла выглядят так, будто их вообще нет: без грязи, пыли и разводов - чистота до осени

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1 прокладка в стиралку – и резинка чище, чем в день покупки, без плесени и вони: сантехник научил

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Без шума и пыли за 927 миллионов: трамвай возвращается на мост Александра Невского

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Обычную прокладку в шкаф с сентября научила вешать сноха: не для запаха и не от сырости

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