Пенсии в 2027 году проиндексируют два раза: что изменится и на сколько поднимут выплаты

С 2027 года меняется порядок индексации пенсии

В 2027 году пенсионеров ждут изменения в порядке индексации выплат. Страховые пенсии по старости будут повышать в два этапа. Получателей социальных пенсий изменения не коснутся, их выплаты проиндексируют один раз. Разберёмся, кому, когда и на сколько прибавят.

Страховые пенсии: повышение два раза

Проект бюджета на 2027 год предполагает повышение в два этапа. Страховые пенсии в следующем году повысят сначала 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год. С 1 апреля страховая часть еще подрастет - на 3,3% по темпу роста зарплат. Такие цифры сообщает пресс-служба Минфина.

Вырастет и стоимость пенсионного балла. С учетом повышений ИПК будет стоить 168,5 руб. Средний размер пенсии по старости приблизится к 30 тыс. рублей.

Пенсии работающим пенсионерам

Индексация коснется и работающих, и неработающих пенсионеров. Но для тех, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию, пройдет и третье повышение выплат в 2027 году, уже не связанное с индексацией. С 1 августа произойдет перерасчет выплат, обусловленный страховыми взносами, уплаченными работодателям за год, и набранными пенсионером баллами.

Социальные пенсии: индексация в апреле

Получателей социальных пенсий повышение в два этапа не коснется. Их выплаты проиндексируют однократно, 1 апреля 2027 года на 6,8 процента. Напомним, социальную пенсию получают граждане, у которых не выработан необходимый страховой стаж.

Какие документы подавать

Получателям социальных и страховых выплат не нужно подавать заявления или иные документы для повышения пенсий. Индексация произойдёт автоматически для всех категорий граждан.

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