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Беру кильку и сырок — и через 5 минут готова отменная закуска: копеечный рецепт вкуснятины

Опубликовано: 24 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Беру кильку и сырок — и через 5 минут готова отменная закуска: копеечный рецепт вкуснятины
Беру кильку и сырок — и через 5 минут готова отменная закуска: копеечный рецепт вкуснятины
Городовой ру
Когда гости на пороге, а в холодильнике пусто, выручит банка консервов и плавленый сырок. 

Ситуация, знакомая многим: гости уже звонят в дверь, а угостить их нечем. В такие минуты выручает минимальный набор продуктов. Банка консервов и плавленый сырок творят чудеса — получается сытная и аппетитная закуска.

Что понадобится

Для приготовления возьмите: банку кильки в томате, пару зубчиков чеснока, один плавленый сырок, два отварных яйца, две ложки майонеза, немного сушёного укропа и батон. Чтобы сыр легко натёрся, положите его на 20 минут в морозильник.

Как готовить:

  1. Рыбу разомните вилкой.
  2. Сыр натрите мелко.
  3. Смешайте рыбу, сыр, измельчённый чеснок и укроп.
  4. Яйца натрите отдельно, добавьте майонез, перемешайте и соедините с рыбно-сырной массой.
  5. Намажьте на ломтики батона.
  6. Запекайте 15 минут при 180 градусах.

Горячие бутерброды особенно хороши, но и остывшие не теряют вкуса.

Личный опыт автора

Евгения Сухова, автор «Городового», часто спасается этим рецептом при неожиданных визитах. Она советует сбрызнуть начинку лимонным соком — это уберёт приторность сыра. Если кильки нет, можно взять сайру или тунец в масле, но майонеза положить меньше. Для аромата она добавляет паприку. Гости съедают бутерброды ещё до того, как они остынут.

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Автор:
Евгения Сухова
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