Музыкальный «Подорожник»: в Петербурге выпустят редкую карту с Шостаковичем

Пресс-служба Комитета по транспорту анонсировала выход новой тематической карты «Подорожник», посвященной великому композитору Дмитрию Шостаковичу.
Дизайн в эстетике культовой книжной серии
Оформление проездного стилизовано под известную серийную обложку «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ).
- Лицевая сторона: Портрет молодого музыканта 1925 года. Именно в этом 20-летнем возрасте Шостакович написал свою знаменитую Первую симфонию, принесшую ему мировую славу.
- Оборотная сторона: Изображение Ростральной колонны. Это не только узнаваемый архитектурный символ города, но и дань памяти легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии, создание которой началось в осажденном городе и стало олицетворением духа его жителей.
Живая музыка в метрополитене
Презентацию проездного приурочили ко дню рождения гения — 25 сентября. В этот день в 14:00 в вестибюле станции «Владимирская» состоится мини-концерт: для пассажиров сыграет ансамбль Адмиралтейского оркестра.
Строго ограниченный тираж
Специальный «Подорожник» отпечатан тиражом всего в 10 тысяч экземпляров. Учитывая масштабы города и высокий спрос со стороны коллекционеров, карты раскупят очень быстро.
Приобрести новинку можно в любой кассе петербургского метро, а также в пунктах продаж «Организатора перевозок».
Часть культурного цикла
Выпуск с Шостаковичем — это второй релиз в рамках серии, посвященной Году культуры в Санкт-Петербурге. Всего запланировано пять памятных дизайнов:
- Август: 270-летие Александринского театра (уже в архиве).
- Сентябрь: Дмитрий Шостакович.
- Ноябрь — Декабрь: проездные с изображениями Федора Достоевского, Николая Некрасова и Дмитрия Лихачева.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге продадут редкие «Подорожники» за 90 рублей.