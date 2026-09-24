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Музыкальный «Подорожник»: в Петербурге выпустят редкую карту с Шостаковичем

Опубликовано: 24 сентября 2026 17:52
 Проверено редакцией
Музыкальный «Подорожник»: в Петербурге выпустят редкую карту с Шостаковичем
Музыкальный «Подорожник»: в Петербурге выпустят редкую карту с Шостаковичем
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Петербуржцам продадут 10 тысяч проездных с Ростральной колонной и юным маэстро.

Пресс-служба Комитета по транспорту анонсировала выход новой тематической карты «Подорожник», посвященной великому композитору Дмитрию Шостаковичу.

Дизайн в эстетике культовой книжной серии

Оформление проездного стилизовано под известную серийную обложку «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ).

  • Лицевая сторона: Портрет молодого музыканта 1925 года. Именно в этом 20-летнем возрасте Шостакович написал свою знаменитую Первую симфонию, принесшую ему мировую славу.
  • Оборотная сторона: Изображение Ростральной колонны. Это не только узнаваемый архитектурный символ города, но и дань памяти легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии, создание которой началось в осажденном городе и стало олицетворением духа его жителей.

Живая музыка в метрополитене

Презентацию проездного приурочили ко дню рождения гения — 25 сентября. В этот день в 14:00 в вестибюле станции «Владимирская» состоится мини-концерт: для пассажиров сыграет ансамбль Адмиралтейского оркестра.

Строго ограниченный тираж

Специальный «Подорожник» отпечатан тиражом всего в 10 тысяч экземпляров. Учитывая масштабы города и высокий спрос со стороны коллекционеров, карты раскупят очень быстро.

Приобрести новинку можно в любой кассе петербургского метро, а также в пунктах продаж «Организатора перевозок».

Часть культурного цикла

Выпуск с Шостаковичем — это второй релиз в рамках серии, посвященной Году культуры в Санкт-Петербурге. Всего запланировано пять памятных дизайнов:

  • Август: 270-летие Александринского театра (уже в архиве).
  • Сентябрь: Дмитрий Шостакович.
  • Ноябрь — Декабрь: проездные с изображениями Федора Достоевского, Николая Некрасова и Дмитрия Лихачева.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге продадут редкие «Подорожники» за 90 рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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