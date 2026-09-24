Шедевры едут в регионы: как Русский музей меняет культурную жизнь России

Раньше за великими картинами нужно было ехать в Петербург или Москву. Теперь искусство само приезжает в регионы.

Ассоциация художественных музеев России подвела итоги двух лет работы. Проект возглавляет Русский музей. За это время он устроил настоящий культурный прорыв по всей стране.

Масштабный десант: 140 выставок за два года

Русский музей поделился своими запасами с регионами. Цифры впечатляют: за два года в поездку отправили больше 2760 картин и скульптур.

Шедевры уже побывали в 37 регионах России и в Минске. Музеи провели 140 совместных выставок. Очередь из заявок от региональных галерей расписана уже до 2030 года.

Кстати: Ассоциацию создали в конце 2022 года. Главная идея — объединить музеи страны, чтобы житель любого города мог видеть шедевры мирового уровня у себя дома.

Магия одной картины: как «Садко» вызвал ажиотаж

Особенно популярным стал формат «выставки одного шедевра». В город привозят всего одну полотно, но это настоящий хит.

Например, в Петрозаводск привезли знаменитое полотно Ильи Репина «Садко». Итог — огромные очереди и кратный рост посещаемости.

Такие показы идут в рамках проекта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья». Это специальный культурный маршрут по Северо-Западу страны. На очереди с редкими гостями — Архангельск, Мурманск, Сыктывкар и Вологда.

Реставрационный спецназ: спасение редких полотен

Картины, как и люди, стареют. Многим работам в региональных музеях требуется срочная помощь.

Русский музей провел масштабную ревизию. Выяснилось: глубокое «лечение» нужно 940 произведениям из 49 музеев страны.

Петербуржцы уже полностью спасли 8 шедевров. Среди них — трогательная картина Виктора Попкова «9 мая» из Кузбасса. Еще 21 картина сейчас находится в работе.

Чтобы не возить все полотна в Питер, создается Национальная школа реставрации. Ее филиалы откроют прямо в регионах. Первые появятся в Нижнем Новгороде и Кемерово. Параллельно столичные эксперты обучают местных специалистов.

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